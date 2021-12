Gonzo: “Lo primordial es que Furious Gaming sea sustentable”

Gonzo, como se lo conoce en la escena de los esports, habló en Post Match sobre las sensaciones del final de la temporada de Furious Gaming: “A nivel general de Furious fue una gran temporada, tuvimos muy buenos resultados en muchos de los juegos que participamos. También hubo malos, pero el balance fue positivo. Con respecto a Counter Strike, que tal vez es lo que más les puede llegar a interesar, arrancamos bien a comienzo de año, con la contratación de Jony Boy y luego la adhesión de Meyern al equipo. Ganamos la Auros, pero a partir de ahí, empezamos con unos temitas que no nos permitieron poder entrenar con regularidad. Así que cerrando el año de la manera que no queríamos, pero hay que barajar y dar de nuevo”.

Luego del análisis, Gonzalo García contó de qué manera se prepararan para el año que viene y cuáles son las ideas que tienen en mente: “Principalmente nuestra energía está en rearmar el staff técnico, que creemos que es la base principal de cualquier proyecto. Lo hemos implementado en League Of Legends con una división deportiva y el armado de un staff técnico que nos trajo muy buenos resultados. En el caso de Counter es una escena bastante compleja porque tiene varias mañas que no se van con el tiempo. Por ejemplo que los jugadores te armen el equipo, eso sigue pasando y obviamente que dificulta. Pero para nuestro proyecto 2022, vamos a construir desde las bases, primero nos vamos a enfocar en el staff técnico y luego en los nombres de los jugadores”.

Furious es una de las organizaciones de esports más reconocidas de Argentina y Latinoamérica. Participa en siete juegos diferentes porque prefiere diversificar, empujar la escena competitiva, la industria de los esports y tratar de tener los mejores equipos posibles en cada juego que participa, pero principalmente tener una empresa que siga creciendo de manera sólida y que le permita proyectar a futuro. “Eso nos trajo los resultados de poder sumar un grupo inversor que apuesta a la empresa, también la posibilidad de contar con el futbolista Paulo Dybala, quien se sumó como socio y también confía en todo lo que hacemos. Y todo esto es gracias al resultado de este trabajo que venimos haciendo día a día”, concluyó Gonzo.

Por otra parte, explicó cómo equilibra lo competitivo con el marketing y la estructura empresarial de La Calavera: “Lo deportivo es importante, pero lo más primordial de la empresa es justamente que funcione como tal porque si financieramente no está ordenada, lo deportivo pasa a un segundo plano. Si yo no puedo pagar un sueldo de qué me sirve ganar una copa, si les debo los sueldos a mis jugadores. Lo primero que nos enfocamos siempre es que la empresa sea sustentable y que se pueda sostener. Invertimos en las bases, en el detrás de escena y después el resto tiene que venir solo. Si nosotros tenemos una empresa sana, funcionando bien, mejorando los ingresos y sumando nuevos patrocinadores, vamos a poder invertir más en todos los juegos”.

Mantenete al tanto de los mejores torneos y las principales ligas de esports a través de Post Match, el programa especializado que se emite por el canal de Twitch de Peek Latam.