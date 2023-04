Paraguay celebra este domingo elecciones presidenciales para determinar quién será el sucesor de Mario Abdo Benítez, uno de los líderes del histórico partido Colorado que se encuentra ante la posibilidad de perder el poder por segunda vez en 76 años. Los comicios están marcados por la incertidumbre asociada a la polarización entre los dos principales candidatos, la feroz interna oficialista y temas que dividen a los paraguayos, como la apertura a China o la corrupción.

Hay 4,8 millones de paraguayos convocados a las urnas para elegir presidente, legisladores nacionales, autoridades regionales y municipales. A nivel nacional, el electorado podrá optar por un gran abanico que supera la decena de candidatos. Sin embargo, los que se destacan son el líder de la oposición Efraín Alegre y el candidato del oficialismo dividido, Santiago Peña, quienes se perfilan a conseguir un empate técnico según las últimas encuestas.

Un condimento no menor de las elecciones son los vaivenes que atravesó el partido Colorado en los últimos años. En especial desde que la división de su cúpula se acentuó luego de las sanciones por corrupción impuestas por Estados Unidos a algunos de sus dirigentes. Entre ellos, el poderoso expresidente Horacio Cartes (2013-2018), padrino político de Peña y una de las figuras más influyentes dentro del partido que gobernó Paraguay casi sin pausa desde fines de la década del cuarenta el domingo buscará un nuevo mandato.

El partido Colorado: de la hegemonía a la fractura

La historia contemporánea de Paraguay está marcada por un sistema esencialmente bipartidista que inició en 1887, protagonizado por los partidos Colorado y Liberal. La disputa entre los dos partidos en el siglo XX fue más allá de la mera participación electoral sino que se convirtió en parte de la identidad paraguaya.

"Son partidos tradicionales, no son ideológicos ni responden a intereses. La única diferencia es el carácter ruralista o urbano. Ser colorado o liberal tiene una raíz profunda en la identidad del paraguayo", resaltó Alberto Acosta Garbarino, analista paraguayo y director Desarrollo En Democracia, en un encuentro virtual organizado por el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI) del que participó PERFIL.

Un candidato a presidente de Paraguay aseguró que "los argentinos no quieren trabajar" y el embajador lo cruzó

De los dos, fue el partido Colorado el que se hizo del poder del Palacio de López casi ininterrumpidamente desde 1947. A lo largo de 76 años, los colorados tejieron alianzas con sectores militares y políticos, incluido el dictador Alfredo Stroessner que tomó el poder de facto en 1954. Durante la dictadura, un requisito esencial para trabajar en el Estado o alistarse en las Fuerzas Armadas "había que estar afiliado al partido", detalló Acosta Garbarino.

Santiago Peña, de 44 años, es el candidato del partido Colorado.

"Durante los 35 años de Stroessner el partido estuvo financiado por los empleados públicos. Tenía 411 seccionales en todo el país, superando las parroquias", consignó. Además, el analista y licenciado en Economía agregó que en democracia la estructura en el territorio (el foco del poder de los colorados) debió ser solventada con "un esquema de corrupción y clientelismo" construido desde el poder político.

Entrado el siglo XXI, tras el cimbronazo que provocó la histórica derrota frente a la coalición opositora liderada por Fernando Lugo (2008-2012), el partido se refugió en Horacio Cartes, un empresario que "financió la maquinaria colorada" y que se convirtió en presidente de Paraguay en 2013 tras la crisis política que derivó la destitución de Lugo por parte del Congreso. Desde entonces, el poderoso partido Colorado se mantuvo en el poder pero no pudo dejar de lado la fractura interna, hoy protagonizada por el actual presidente, Mario Abdo Benítez y por el propio Cartes, que sigue siendo relevante a pesar de la sanción estadounidense por corrupción.

Efraín Alegre lidera la Concertación opositora.

Un escenario incierto

La interna dentro del oficialismo colorado y la división de la oposición son dos ingredientes que suman a la incertidumbre de cara a los comicios del 30 de abril. "Hoy tenemos disputando a un partido Colorado con esa estructura y por otro lado el Liberal, el principal de la oposición pero más pequeño que no puede competir sin aliarse con otros pequeños políticos", agregó Acosta Garbarino.

Según la última encuesta de la consultora Atlas, habría un empate entre el candidato de la Concertación opositora, Efraín Alegre (34%) y el ahijado político de Horacio Cartes, Santiago Peña (34%). Este último mantiene una leve ventaja otorgada por "el voto duro" que caracteriza al partido Colorado, que se estima que tiene un piso electoral de entre 1,1 y 1,2 millones de votos.

Estados Unidos sanciona a dos de los hombres más poderosos de Paraguay

Por su parte, el presidente Abdo Benítez, cercano a Washington y uno de los protagonistas de la interna colorada junto con Cartes, no se involucró en la campaña del candidato colorado que podría quedarse con las manos vacías el próximo domingo. Ante la consulta de PERFIL, el especialista indicó que si bien el círculo del jefe de estado paraguayo "no se involucró en la campaña de Peña", tampoco la obstruyó. "No hay fractura pero tampoco abrazo", aclaró.

Desde el lado de la oposición, algo que podría favorecer a Alegre es la mayor participación electoral, en un país de 7 millones de habitantes donde en promedio acude a las urnas el 65% del padrón habilitado (unos 4,8 millones para este 2023). Otro dato alentador es que el candidato de 60 años que se presenta por tercera vez a la presidencia fue creciendo en intención de voto y para este año se calcula que tendrá un piso cercano al millón cien mil votos gracias al "voto anti colorado". Sin embargo, un obstáculo es que la oposición también va dividida, algo que favorece al oficialismo.

"Efraín Alegre lidera la concertación, quiso formar una amplia que incluyera a todos los partidos pero hay algunos que no quisieron entrar. En Paraguay no hay balotaje, algo que evita unir a la oposición. Los partidos minoritarios no quieren perder la identidad frente al partido Liberal", agregó Acosta Garbarino, quien destacó también la creciente popularidad del outsider Payo Cubas, el "Milei paraguayo" que figura en el tercer puesto con 23% de intención de voto.

"Cuando las cosas están parejas tiene más chance de ganar quien tiene la estructura y los recursos. Tiene más chance de ganar el partido Colorado. Pero están esos imponderables y pueden haber sorpresas. Será una elección pareja. Las encuestas no son creíbles. Medios de comunicación polarizados. Hay mucha incertidumbre en el elector", cerró.

CD / ED