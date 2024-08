Luciana Rubinska, otra periodista fue puesta en la mira: "No tuve ni tengo absolutamente nada que ver con Alberto Fernández”"

La periodista Luciana Rubinska negó categóricamente haber tenido un vínculo privado con el expresidente Alberto Fernández, en medio de un carpetazo de sus relaciones privadas que explotó en simultáneo con la causa que ahora lo investiga por violencia de género. Molesta por rumores en redes sociales y la réplica de algunos colegas, la comunicadora mostró solidaridad con la exprimera dama, Fabiola Yáñez.

“Me pone un poco nerviosa porque yo siempre evité ser noticia por algo que no tenga que ver con mi laburo, que hace 25 años que lo ejerzo, pero me llegaron comentarios en los últimos días de amigos que me cuentan lo que se dice de mí. Entonces, primero que nada, desmiento totalmente. No tuve ni tengo absolutamente nada que ver con Alberto Fernández”, declaró Rubinska como panelista del programa televisivo A la Barbarossa.

“Mi solidaridad es total con la víctima, con Fabiola. Es verdaderamente chocante escuchar su relato y su denuncia”, continuó la periodista de 42 años. “No le quise dar protagonismo a esto. Se armó una novela totalmente falsa, aberrante, con un grado de animosidad y búsqueda de daño. Como no quise darle entidad, no salí a responder. No tengo nada que aclarar. Ahora que aparece el video de Tamara Pettinato, quieren manchar a todas las mujeres”, reprochó.

Rubinska aprovechó para criticar a sus colegas que replicaron la información falsa: “Algunos periodistas salieron a comprar fake news contra mí sin ningún tipo de prueba, generando una injuria. Me preocupa que colegas por los que tenía respeto den a entender cosas sin chequeos, sin escribirme o preguntarme. Es preocupante. No hay manera de que uno se resguarde de la cloaca que es Twitter. Pero no me lo esperaba de ciertos periodistas. Tiene que haber un límite porque instalan, instalan, instalan y, como dice el dicho, algo quedará”, espetó sin dar nombres.

Por último, aclaró la naturaleza de su vínculo con Alberto Fernández: “Yo tuve una relación profesional con él como tuvieron otros periodistas. Teníamos contacto directo. Le he preguntado sobre la cuarentena, sobre Vicentin, en fin. Era una fuente más. Lo que pasa es que cuando una mujer periodista consigue una información relevante o entrevista importante, infieren que es porque el entrevistado le tiene cariño”, se molestó y enfatizó: “Yo tengo 25 años de trayectoria”.

La actriz y conductora televisiva Florencia Peña habló sobre los rumores que la involucran con el expresidente Alberto Fernández, luego de que se conociera el video de Tamara Pettinato en el despacho presidencial. "No va a venir ningún video, pueden darle vuelta el teléfono a quien quieran, que no va a haber ningún video”, aseguró este lunes.

“Había pensado no hablar de esto. Básicamente, el jueves cuando salgo del teatro me llaman y me dicen que soy TT en Twitter, ‘por lo de Alberto, por tu visita’”, contó Peña en Urbana Play, donde aseguró que no se imaginó qué se estaba diciendo sobre ella. “De repente me encuentro con esta especie de balde de mierda que me tiran, desde un lugar que no comprendo”. “No hay ningún video mío que esté por salir, el que se compró los pochoclos, cómaselos tranquilo mirando los Juegos Olímpicos, porque no hay ni video, ni foto, no hay nada, yo fui a una reunión”, manifestó y lamentó que la "meten por la ventana”.

En redes sociales hubo rumores sobre ella, ya que había sido una de las personas que había ingresado a la Quinta de Olivos durante la pandemia. Florencia Peña recordó que sus visitas se dieron porque buscaba tratar de manejar un protocolo para que los actores pudieran ejercer su trabajo y cuestionó “el pensamiento de que yo, por haber ido a una reunión, siendo mujer, la única manera de encontrarme en ese momento con el que era presidente, es solo haciendo un p…”.

“No me rompas las pelotas, yo laburo desde los 7 años, este año cumplo 50, tengo una extensa carrera, ¿quieren mi currículum?, vayan a Wikipedia”, siguió. “Ahora vuelven a retomar un tema que tiene que ver con algo que ya pasó, no hay nada nuevo. Instalaron que va a venir un video, y chicos, no va a venir ningún video, pueden darle vuelta el teléfono a quien quieran, que no va a haber ningún video”, insistió.

“Yo no tengo nada que ver, están instalando una mentira que quiero desbaratar rápidamente, y no debería estar aclarándolo. Te juro que lo aclaro porque ya lo viví, es una bola de nieve que se instala, pero ya está, el video no va a salir, pero se instaló, no hay video, mienten descaradamente”, despotricó y agregó: “Lamento que algunos medios se hayan hecho eco de esa mentira y crean y esperen un video que no va a aparecer, no hay nada nuevo, pero el esfuerzo que hay por instalarlo. Yo no estuve en la Casa Rosada”.

Movilizada, siguió: “Déjenme de joder, yo no trabajo de molestar a los demás, de hablar de la vida del otro, yo me ocupé de ser la mejor artista que puedo ser, y que me metan por la ventana en un hecho muy grave, porque estamos todos los argentinos muy inquietos por esto que está pasando, nos da mucha angustia no poder ser un país con menos grieta”. “Me tratan de poner en un lugar de la grieta que haya gente que quiere apedrearme, ¿y para qué? Cuando realmente nada de lo que se está diciendo es cierto”, cerró con los ojos llenos de lágrimas.

