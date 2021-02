Pablo Ventura, 13 meses después del crimen de Fernando: "Esos días fueron un infierno"

Noticias Relacionadas La Justicia elevó a juicio oral la causa por el crimen de Fernando Báez Sosa

Pablo Ventura (22), joven acusado por el crimen de Fernando Báez Sosa, admitió que "es chocante recordar lo que sucedió" a 13 meses de haber sido inculpado injustamente por dicho asesinato y puesto en libertad tras confirmarse su inocencia.

“Esos cuatro días fueron interminables. Fueron un infierno. Lo volvés a pensar y te pone mal” reconoció Ventura para luego aclarar que "en su momento no sabes por qué te están involucrando".

En una entrevista emitida por Canal 9, y junto a su padre José Ventura, el joven de 22 años indicó nuevamente: “Nadie supo decirme por qué me estaban llevando a Villa Gesell”. "Me decían que yo era culpable de todo. No lo podes llegar a asimilar", sentenció.

Pablo Ventura fue liberado el 21 de enero de 2020 tras permanecer detenido en Villa Gesel por cuatro días.

Respecto de su relación con los ocho rugbiers detenidos por el crimen de Fernando Baéz Sosa, Ventura aseguró que “los conocía de vista y de nombre porque es una ciudad chica" a la vez que detalló que "no era amigo" o "tenía algún tipo de relación con ellos”.

Sobre el proceso de recuperación, luego de haber pasado por aquella traumática experiencia, profundizó: “Me pude recuperar bien. Normalmente, uno recuerda en el momento y piensa que que podría haberle sucedido a cualquiera”.

Finalmente, afirmó que tener una sola inquietud que da vueltas por su cabeza y que quisiera poder aclarar algún día: “Me gustaría saber quién fue el que me nombró”.

JFG