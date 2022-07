“¿Para qué tienen tantos hijos?”: la pregunta de Silvia Fernández Barrio que generó polémica en las redes

La periodista Silvia Fernández Barrio protagonizó una fuerte polémica por una pregunta que le hizo a una mujer en el programa "Momento D". El conductor, Fabián Doman, intentó evitar que Barrio avanzara con su cuestionamiento, mientras que Cinthia Fernández la apoyaba.

Todo ocurrió mientras dialogaban al aire con una movilera que se encontraba en una toma en la zona de Moreno. Fue entonces cuando Silvia Fernández Barrio pidió que le preguntaran a una de las mujeres de ese barrio por qué tenía tantos hijos si no podía mantenerlos. “Le podés preguntar a la señora que tiene, no sé si 8 o 9 hijos, por qué tuvo tanto chicos sabiendo su condición de poder mantenerlos”, manifestó.

"Señora" Silvia Fernández Barrio ,"periodista" ,no tiene memoria ??,su vida de exesos teniendo hijos ???? Le debería dar vergüenza hablar de otras madres !!! MEMORIA !!!! — @MIRVILE (@MIRVILE) July 20, 2022

“No podés preguntar eso, cada uno tiene derecho a hacer lo que quiere”, la frenó Doman y Cinthia Fernández se sumó a defender a su compañera: “No está mal preguntar eso porque si no nos hacemos los protocolares”.

“Se lo digo con todo el amor del mundo”, aclaró Barrio y el conductor le contestó: “Pero no puede ser que los ricos tengan hijos y los pobres no”. “Pero qué tiene que ver eso. Mi decisión de tener un hijo tuvo que ver con qué le podía dar yo, educación, un futuro”, insistió.

No debería sorprendernos estas canalladas de quien fuera contratada en plena dictadura (1977) por el interventor de ATC (Montero), para conducir "60 minutos", el noticiero de la emisora a cargo de la Armada. Silvia Fernández Barrio le puso su voz a la propaganda genocida. https://t.co/yQSr2vjXMD — Editor ✍ (@Editor_76) July 20, 2022

#Bendita y en qué estatuto dice que una periodista como SILVIA FERNANDEZ BARRIO no puede hacer la pregunta que quiera???? — PINI SHOW (@marianexpress) July 22, 2022

“Silvia Fernández Barrio devenida en panelista y la ignorante es Cinthia Fernández, moderadas por Doman... Qué esperan??? Que asco me dan”, fue uno de los comentarios en Twitter ante lo ocurrido en el programa. “Desde la comodidad de su estudio, quiere preguntarle a una mujer en Moreno por qué tuvo tantos hijos si no los puede mantener. Gente que resta”, escribió un usuario. “En un móvil en vivo Silvia Fernández Barrio le gritaba a la notera ‘preguntale porque tuvo tantos hijos si no los puede mantener...´ ¿Sabrá que hay mujeres que si se cuidan los maridos las tratan de pu*as (y les pegan)? ¿Sabrá que hay mujeres que no puede comprar anticonceptivos?”, sostuvo otro.

En un movil en vivo #SilviaFernandezBarrio le gritaba a la notera -preguntale porque tuvo tantos hijos si no los puede mantener...

Sabrá que hay mujeres que si se cuidan los maridos las tratan de pxtas (y les pegan) ? Sabrá que hay mujeres que no puede comprar anticonceptivos? https://t.co/zFMJR3kIFA — Vina (@Vinagrblanco) July 20, 2022

“Le tiré el auto encima para matarlo”, otra confesión polémica de Silvia Fernández Barrio

En enero de 2021, Carolina Píparo protagonizó un accidente automovilístico y, en ese entonces, contó que había sido atacada por delincuentes y que, para defenderse, los había perseguido con el auto y chocado. Su accionar fue muy cuestionado, pero Barrio fue una de las voces que la defendió.

“Acá estamos viendo a una víctima de un asalto, cuando en realidad cualquiera de nosotros, como ahora te voy a contar, qué me pasó a mí una vez. Hice exactamente lo mismo que hiciste vos: alguien que me había robado, rompiéndome la ventanilla del auto y me sacó la cartera, le tiré el auto encima para matarlo”, afirmó.

Al instante sintió que su frase había sido muy fuerte y se corrigió: “Le tiré encima el auto, no para matarlo. Le tiré el auto encima y lo podría haber matado. Decí que choqué un auto que estaba ahí estacionado, pero se le cayó la cartera. Pisé el acelerador, fue lo que me salió”.

RB/fl