Pilotos exigen al Gobierno hacer una oferta salarial concreta para evitar el paro

El titular del gremio de pilotos APLA, Pablo Biró, reclamó esta tarde al Gobierno nacional que haga un "ofrecimiento salarial concreto" para levantar el paro de 48 horas de este fin de semana.

Así lo dijo al ingresar al edificio de la Secretaría de Trabajo para participar de una reunión con funcionarios nacionales, aunque no tomarán parte directivos de la empresa Aerolíneas Argentinas.

"Vamos a denunciar penalmente a los funcionarios que nos persigan por abuso de autoridad, la persecución se terminó", advirtió el gremialista. Biró acusó al Gobierno nacional de estar "tomando de rehenes a los pasajeros" y aseguró que el paro se levanta "si nos ofrecen una mejora igual al índice de inflación".

"Le pedimos al Gobierno que ofrezca alguna alternativa y no cero por ciento de aumento como hasta ahora. Nos están empujando al paro", afirmó el gremialista. Agregó que "en cuatro años no nos pusieron de rodillas y no lo van a hacer ahora".

Sin acuerdo con pilotos, se paralizan los vuelos este fin de semana

Fuentes de la empresa estatal le aseguraron a NA que alrededor de 70 mil pasajeros se verán afectadas si, tal como está anunciado, se concreta el paro este sábado y domingo. En principio, los vuelos afectados serían cerca de 650, tanto nacionales como internacionales.

Desde Aerolíneas Argentinas se informó que todos los pasajeros que quieran reprogramar las fechas sus vuelos, inclusive modificar el destino, lo podrán hacer en forma gratuita.

De todos modos, los pasajeros recién podrán hacer las modificaciones en forma gratuita una vez que estén sus vuelos cancelados.

En ese sentido, desde la línea de bandera informaron que los cambios se deben realizar del mismo modo en que se compraron los boletos.

Desde el Gobierno nacional le reclamaron a los pilotos que sigan negociando y levanten la medida de fuerza y como no tuvieron respuesta positiva se dictó la conciliación obligatoria, que desde los gremios anunciaron que no acatarán.

También el candidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández, pidió que se levante el paro previsto para este sábado y domingo: "es una medida de fuerza que le complica la vida a mucha gente".

Los gremios de pilotos desafían a Alberto Fernández: "El paro es inamovible"

Desde los dos gremios de los pilotos le contestaron a Alberto Fernández y al Gobierno nacional que ratificaban el paro y adelantaron que iban a profundizarse las medidas de fuerza.

Pablo Biro, secretario general de APLA, calificó de "ilegal" la conciliación y aclaró que la cartera de Trabajo no puede dictarla dos veces en el mismo conflicto.

En tanto, Genaro Trucco, secretario adjunto de UALA, señaló, en la misma línea, que la resolución oficial "ya se aplicó y no puede aplicarse otra vez" y añadió que "la medida de fuerza se mantiene".

Por su parte, el presidente de Aerolíneas Argentinas, Luis Malvido, calificó hoy de "inconcebible" a la huelga por 48 horas dispuesta por los pilotos y aseguró que se trata de "un paro K".

"El paro es netamente político. Es para la tribuna, porque por algún motivo se desmarcan y hacen lo que les parece", se quejó el funcionario.

