El presidente de Aerolíneas dijo que Alberto Fernández habla "para la tribuna"

El presidente de Aerolíneas Argentinas, Luis Malvido, criticó este viernes 4 de octubre el paro de 48 horas anunciado por los pilotos para el fin de semana y le respondió al candidato a presidente Alberto Fernández, quien les pidió a los trabajadores que "no tomen" las medidas: "Habla para la tribuna". Según denuncian los trabajadores, cumplieron once meses del vencimiento de las paritarias y siguen "sin acuerdo por el periodo octubre- 2018/septiembre-2019".

En diálogo con Radio La Red, Malvido indicó que "lamentablemente, siempre estamos con estas amenazas e interrupciones del servicio: este año llevamos catorce. Lo que más nos afecta es la falta de confianza. Es dramático que los argentinos tengan que pensar en volar en otra línea aérea porque estos señores deciden que es el momento de hacer un conflicto de este tipo, en lugar de seguir apoyando".

Además, calificó la medida de fuerza como "irracional" y adelantó que buscarán un nuevo contacto con el sindicato para intentar destrabar la situación, aunque aclaró que "la propuesta que llevarán a la mesa de negociación no está en línea con el reclamo salarial" planteado por los pilotos, esperan de todos modos poder zanjar la cuestión.

Durante una conferencia de prensa que brindó en San Juan, Alberto Fernández fue consultado por el conflicto gremial y respondió: "Tienen razón y son víctimas de las políticas del Gobierno. Si mi palabra pesa, les pido por favor que no tomen esas medidas, no es un buen momento. Si podemos hacer algo para no tener un conflicto el fin de semana, se los voy a agradecer".

Al respecto, Malvido consideró que el candidato a presidente "habla para la tribuna porque por algún motivo se desmarcan y hacen lo que les parece". También el titular del sindicato de Pilotos (APLA), Pablo Biró, le había respondido: "Alberto cuando nos quiera pedir algo nos llamará, cuando tenga los equipos y gane las elecciones, nos pedirá opinión. Yo no hablo a través de los medios", en declaraciones a la emisora radial Futurock.

Además, Biró ratificó este viernes la medidad de fuerza y consideró que "el conflicto va a escalar porque hay una voluntad política de que escale, el gobierno no ha propuesto nada en la recomposición salarial, intentando redirigir la bronca de los pasajeros hacia nosotros, los laburantes".

