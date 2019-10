Sin acuerdo con pilotos, se paralizan los vuelos este fin de semana

Los pilotos ratificaron el paro de 48 horas que se inicia a las 0 horas de este sábado 5 de octubre y termina a las 23:59 horas de este domingo 6 de octubre. La medida de fuerza, que había sido anunciada hace unos días, es consecuencia de un reclamo salarial.

El Gobierno y los sindicatos de pilotos de líneas aéreas no pudieron logar un acuerdo salarial este jueves, y los dirigentes gremiales ratificaron el paro de 48 horas para este fin de semana.

El encuentro se llevó a cabo en la sede de la Secretaría de de Trabajo de Callao 118, de esta capital, y participaron la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) que lidera Pablo Biro y la Unión de Aviadores de Líneas Aereas (UALA) que conduce Cristian Erhardt. Ambos sostuvieron que el fin de semana, los vuelos de Aerolíneas Argentinas y Austral se paralizarán por completo.

Nuevo pedido de Alberto Fernández a los pilotos: "El que paga el reclamo es el usuario"

La reunión -de la que también participaron directivos de Aerolíneas Argentinas- fue convocada por el Gobierno para intentar destrabar el paro, pero finalmente no hubo acuerdo.

Fuentes gremiales dijeron a la agencia NA que no sólo está en pie el paro de 48 horas sino que se profundizará el plan de lucha si no se alcanza un acuerdo, por lo que la huelga podría extenderse hasta el lunes.

La huelga fue decidida tras una asamblea que llevaron a cabo este lunes los trabajadores, lo que generó que más de 70 vuelos fueran cancelados en el Aeropuerto de Ezeiza y en el Aeroparque Metropolitano.

El candidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández, se metió en el conflicto al opinar el miércoles que "no es un buen momento" para hacer un paro de estas características.

Los gremios de pilotos desafían a Alberto Fernández: "El paro es inamovible"

"Si mi palabra les sirve, o les pesa, les digo que no es un buen momento para tomar estas medidas. A partir del 10 de diciembre comenzaremos a construir otra historia. Si pudiéramos hacer algo, le estoy hablando con el corazón, para que no haya este conflicto el fin de semana y que los vuelos salgan", pidió Fernández.

Sin embargo, los pilotos de la empresa de bandera ignoraron su solicitud. Pablo Biró, secretario General de APLA, explicó que "los trabajadores tienen la paritaria vencida" al justificar la decisión.

"No sólo vamos a tomar medidas sino que se van a ir profundizando porque es un conflicto que el Gobierno utiliza electoralmente. Me parece muy bien que Alberto pida que no las haya, pero nosotros estamos hace once meses con los salarios congelados", afirmó en declaraciones a Futurock.

MS/