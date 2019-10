En medio del conflicto en Aerolíneas, Alberto F. le pidió a los pilotos que levanten el paro

Los pilotos de las empresas de bandera Aerolíneas Argentinas y Austral anunciaron un paro de 48 horas para este fin de semana en reclamo de una recomposición salarial. Desde San Juan, el candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, les pidió a los pilotos que levanten el paro.

La declaración del exjefe de Gabinete tiene que ver con que busca frenar las medidas de fuerza para que no lo perjudiquen en las elecciones de octubre. En esa línea ya se había mostrado con los reclamos sociales y los acampes que llevaron adelante piqueteros en las últimas semanas. "No perdamos la calma, evitemos estar en las calles", había dicho semanas atrás.

Alberto Fernández: "No perdamos la calma, evitemos estar en las calles"

"Tienen razón y son víctimas de las políticas del Gobierno. Si mi palabra pesa, les pido por favor que no tomen esas medidas, no es un buen momento. Si podemos hacer algo para no tener un conflicto el fin de semana, se los voy a agradecer", manifestó Fernández en una conferencia de prensa en su recorrida por San Juan junto al gobernador Sergio Uñac.

"Creo que la Argentina tiene que tener una línea de bandera y estoy decidido a poner de pie nuevamente a Aerolíneas Argentinas. Entiendo muy bien el reclamo, han sido tan maltratados como todos los trabajadores de la Argentina. Confío en los que trabajan ahí y les pido que no provoquen este estado de cosas. A partir del 10 de diciembre construiremos otra historia”, agregó.

Por lo pronto, los pilotos de las empresas Aerolíneas Argentinas y Austral agrupados en los gremios Asociación Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) y Unión de Aviadores de Líneas Aéreas (UALA) decidieron ir a un paro de 48 horas el próximo fin de semana en reclamo de una recomposición salarial.

Fin de semana sin vuelos: habrá paro de pilotos de Aerolíneas y Austral

Mientras tanto, Fernández busca evitar el conflicto tal y como se lo había pedido semanas atrás a los piqueteros en donde hizo un llamado a la tranquilidad social después de las marchas, cortes de calles y acampes que se vivieron este miércoles en la Ciudad de Buenos Aires e incluyeron enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.

"Yo le pido a los argentinos que no perdamos la calma, todos sabemos que estamos en una situación difícil y todos sabemos la justicia de los reclamos, pero debemos saber que tenemos que intentar de no complicar más el escenario difícil que tenemos", había dicho semanas atrás.

