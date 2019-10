Los gremios de pilotos desafían a Alberto Fernández: "El paro es inamovible"

Los pilotos de las empresas de bandera Aerolíneas Argentinas y Austral anunciaron un paro de 48 horas para este fin de semana en reclamo de una recomposición salarial. Desde San Juan, el candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, les pidió este martes 1 de octubre que levanten el paro. Este miércoles los gremios salieron a responderle.

"Alberto cuando nos quiera pedir algo nos llamará, cuando tenga los equipos y gane las elecciones, nos pedirá opinión. Yo no hablo a través de los medios", expresó el titular del sindicato de Pilotos (APLA), Pablo Biró, en declaraciones a la emisora radial Futurock. "Ya agotamos la conciliación obligatoria, no solo vamos a parar este fin de semana, sino que se va a profundizar el conflicto, porque el gobierno no está usando por motivos electorales", agregó.

Por su cuenta, el secretario general de la Unión de Aviadores de Líneas Aéreas (UALA), Cristian Erhardt, en diálogo con radio La Red, sostuvo: "Nos sorprendió que un candidato nos diga eso, entendemos la buena voluntad, pero es una medida que venimos trabajando hace tiempo, hace un año; el paro de 48 horas es inamovible".

El pedido de Alberto Fernández. "Tienen razón y son víctimas de las políticas del Gobierno. Si mi palabra pesa, les pido por favor que no tomen esas medidas, no es un buen momento. Si podemos hacer algo para no tener un conflicto el fin de semana, se los voy a agradecer", manifestó el candidato presidencial en una conferencia de prensa en su recorrida por San Juan junto al gobernador Sergio Uñac.

"Creo que la Argentina tiene que tener una línea de bandera y estoy decidido a poner de pie nuevamente a Aerolíneas Argentinas. Entiendo muy bien el reclamo, han sido tan maltratados como todos los trabajadores de la Argentina. Confío en los que trabajan ahí y les pido que no provoquen este estado de cosas. A partir del 10 de diciembre construiremos otra historia", agregó.

La declaración del exjefe de Gabinete buscaría frenar las medidas de fuerza en el marco de la campaña electoral de cara a las elecciones de octubre. En esa misma línea se había mostrado con los reclamos sociales y los acampes que llevaron adelante piqueteros en las últimas semanas. "No perdamos la calma, evitemos estar en las calles", dijo semanas atrás.

El paro anunciado por los pilotos de APLA y de UALA para el próximo sábado 5 y domingo 6 de octubre tomó por sorpresa a la empresa estatal, que aseguró "los canales de diálogo están abiertos". "El diálogo está abierto, pero ellos ya hicieron un paro hoy que afectó 105 vuelos y 10.600 pasajeros.La empresa está tratando de recuperar la operación y generar el menor impacto a quienes tienen que viajar. Por el momento, se está trabajando en la reubicación de los pasajeros en otros vuelos", indicaron desde Aerolíneas a PERFIL.

Fuentes del Ministerio de Producción y Trabajo, informaron esta semana que está prevista una audiencia para el próximo jueves entre los sindicatos y la empresa, aunque evitaron dar más precisiones. La medida anunciada es en reclamo de una recomposición salarial, Se calcula que afectará a más de 500 vuelos desde las 0 horas del sábado. La huelga se resolvió el lunes, luego de asambleas que generaron demoras en más de 100 vuelos.

AB/FF