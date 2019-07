El presidente de Aerolíneas asegura que los pilotos hacen campaña "a favor del kirchnerismo"

El presidente de Aerolíneas Argentinas, Luis Malvido, dijo que los pilotos de la empresa que leyeron al final de algunos vuelos un comunicado en el que cuestionan la política aerocomercial del Gobierno nacional, lanzaron "un mensaje político" que forma parte de "medidas a favor del kirchnerismo". Aseguró que estos gremios "apoyan la campaña política" de Alberto Fernández y Cristina Kirchner y anunció que tomará medidas para que "esto no se siga repitiendo".

Malvido dijo a radio La Red que ese reclamo está "quebrando una normativa interna, y además recibimos una consulta del regulador de ANAC que nos pregunta por qué estamos haciendo esto y qué medidas vamos a tomar". Señaló que están "convocando a los comandantes que dieron este mensaje, que nos expliquen de qué se trata y por qué lo están haciendo".

Malvido desligó a los pilotos, a los que calificó como "rehenes forzados a dar un mensaje", y le apuntó directamente al titular de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), Pablo Biró, "al que escuchamos decir que su intención era voltear al gobierno".

"Les habla el comandante. Habiendo finalizado el vuelo, queremos informarles sobre la situación que enfrentamos los pilotos argentinos. Como resultado de la actual política aerocomercial hoy tenemos empresas que no pueden pagar salarios, que han suspendido sus operaciones, que reducen la dotación con pilotos con despidos encubiertos o que se achican devolviendo aviones, levantando destinos y cortando frecuencias. Ante esta situación, que pone en riesgo miles de fuentes laborales en el país, ratificamos nuestro compromiso de seguir defendiendo la aviación argentina. Los cielos también son de cada uno de ustedes. Desde ya, agradecemos su comprensión".

"Hay que entender que no se trata de una medida en contra de Aerolíneas en particular, sino que es parte de una campaña del kirchnerismo para desestabilizar al Gobierno y, eventualmente, voltearlo", dijo Malvido. "Lo cierto es que esta no es una única medida, esta es una acción permanente del gremio, primero en asambleas, paros o movilizaciones termina haciendo irrupciones en el servicio que termina perjudicando a miles de pasajeros", señaló.

El mensaje, que es leído por pilotos con el avión ya aterrizado y mientras se descarga el equipaje, apunta a "concientizar a los pasajeros en las diferentes empresas respecto al fracaso de la política aerocomercial y sus lamentables consecuencias". "Como resultado de la actual política aerocomercial hoy tenemos empresas que no pueden pagar salarios", aseguraron en el comunicado.

El comunicado dijo que el gobierno tomó medidas que "suspenden sus operaciones, que reducen la dotación con pilotos con despidos encubiertos o que se achican devolviendo aviones, levantando destinos y cortando frecuencias", señaló. Malvido rechazó esas críticas: "No entiendo cuando hablan de precarización. Estamos volando mucho más. Tenemos más pasajeros año contra año. Estamos volando en cabotaje 18% más que en 2018. Vamos agregando rutas para conectar a todo el país".

"La medida es parte de una campaña de difusión de la crisis del sector, que está dejando un tendal de despidos y se nos ocurrió continuar sin demorar los vuelos, hablándoles a los pasajeros", dijo más temprano Pablo Biró, en declaraciones a El Destape Radio. "En general, hay apoyo y solidaridad de los pasajeros, nos dicen que defendamos a Aerolíneas aunque el tema no es solo Aerolíneas", contó Biró. Del mismo modo, indicó que "el Gobierno ha endeudado muchísimo a Aerolíneas. Con esta política aerocomercial las líneas aéreas argentinas son inviables".

D.S.