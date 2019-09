El Palomar: confirmaron las restricciones al aeropuerto y no habrá vuelos de 22 a 7

Las restricciones operativas en el aeropuerto de El Palomar a partir de este jueves 26 de septiembre, fueron ratificadas este miércoles por la jueza federal Martina Forns, luego de rechazar un nuevo estudio de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) sobre el ruido de aviones. Sigue vigente el fallo que obliga a las empresas Flybondi y JetSmart a modificar sus servicios y a cancelar algunos de ellos.

La medida afectará a miles de pasajeros y provocará la reprogramación de otros miles de vuelos que parten hacia todos los puntos principales del país. La aerolínea low cost JetSmart calcula que entre el 26 y el 29 de septiembre 12.000 los pasajeros sufrirán reprogramaciones y cancelaciones. Indicaron además que deberán reducir frecuencias y cancelar temporalmente 4 de sus 18 rutas nacionales (Córdoba > Tucumán > Córdoba; Córdoba > Neuquén > Córdoba; Mendoza > Neuquén > Mendoza y Mendoza > Tucumán > Mendoza).

En el caso de la aerolínea Flybondi, ya lleva más de 2.500 vuelos reprogramados (con demoras desde 2 horas en adelante) y más de 500 cancelados. "La aerolínea debió suspender la ruta Mendoza-Iguazú que dejará de operar a partir del 01 de octubre de 2019", dijo la empresa en un comunicado. El Gobierno y las dos empresas aéreas dijeron que apelaron el fallo, y se espera una definición sobre este tema por parte de la Cámara de Apelaciones de San Martín.

De acuerdo a lo indicado por fuentes judiciales a la agencia NA, la jueza desestimó con varios argumentos el informe presentado por la ANAC dónde se destaca que el 73% de las mediciones nocturnas no superan los límites aptos para "el buen descanso" de los vecinos, y el 27% restante corresponde a actividades ajenas al aeropuerto.

Señala el estudio que de acuerdo al requerimiento de medir por separado el ruido aeroportuario de noche y de día, se realizaron mediciones de sonido, utilizando el parámetro más recomendado por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), en el rango horario de 22 a 7 horas, tomando como referencia el límite de 55 decibeles. Se determinó por otra parte que de los 26 primeros registros muestra que sólo 7 superan levemente el límite de 55 decibeles debido a razones ajenas a la actividad del aeropuerto.

La Justicia suspendió los vuelos nocturnos en El Palomar: el Gobierno apelará el fallo

La medida se tomó a partir de una presentación del abogado Lucas Marisi a título personal, solicitando un amparo, al cual la jueza accedió, primero fijando la restricción entre las 23 y las 6 del día siguiente y luego lo redujo al espacio entre las 22 y las 7.

Según dijo la semana pasada el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, las restricciones afectarán "a más de 6.000 pasajeros por día, condiciona cualquier plan de inversión de las compañías y hay un riesgo concreto de que esa estación no pueda seguir operando". El Palomar "es el único aeropuerto que tiene este tipo de reclamos, hay muchos que están en zonas urbanas, pero no se plantean restricciones nocturnas", se quejó. "Incluso el propio Aeroparque metropolitano está enclavado en zona urbana, está muy metido en la Capital, y no tiene restricciones".

Dietrich había asegurado la existencia de "un grupo de gente movilizada por la política que ha intentado que las low cost no vuelen en Argentina". "Un aeropuerto que opera hace más de 100 años sin restricciones, con aviones de la Fuerza Aérea, durante todo el tiempo, aviones que son mucho más ruidosos y también funcionó durante varios meses cuando se cerró Aeroparque con vuelos regulares y nunca había habido planteos de ninguna naturaleza", advirtió el funcionario. Según Dietrich, "7 de cada 10 vecinos dice que sí quiere al Aeropuerto".

D.S.