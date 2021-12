"Siguen sin ver la realidad, en el Gobierno hablan de acuerdos y después sale Cristina Kirchner insultando a Dios y María Santísima...", dijo este sábado la titular del PRO a nivel nacional, Patricia Bullrich, haciendo un balance "antidemocrático" del acto de este viernes en Plaza de Mayo, ocasión en la que el Frente de Todos celebró los 38 años de democracia en la Argentina.

Entrevistada en Sábado Tempranísimo, el tradicional ciclo que encabeza Marcelo Bonelli en Radio Mitre, Bullrich señaló que "Cristina sigue sin darse cuenta que si perdieron las elecciones es porque gobernaron mal".

"Miren lo que pasa con el Presupuesto, mandan al Congreso un Presupuesto a libro cerrado y al mismo tiempo te hablan de acuerdos", indicó la ex ministra de Seguridad durante el gobierno de Mauricio Macri.

"Cristina lo que hizo ayer fue una reivindicación del chavismo y eso es inadmisible, porque ese es un régimen dictatorial, que avasalló todos los derechos humanos", agregó Bullrich en su diálogo con Mitre, precisando que "lo que dijo es justamente contrario a la democracia y la república, que es lo que decían que estaban festejando y reivindicando en ese acto".

Sobre la dura admonición que hizo la vicepresidenta sobre el posible acuerdo con el FMI, advirtiendo en Plaza de Mayo al Presidente que "no aprobaremos ningún acuerdo que afecte el crecimiento de la economía", Bullrich opinó que "Cristina estuvo como siempre, en el centro de la escena y mandando, poniendo a Alberto Fernández en una pequeña cajita, pero lo que muestra ese acto es que lo que queda del Frente de Todos, que vale señalar que sacó el 34 por ciento en las últimas elecciones, le pertenece a ella y nadie más".

"Alberto Fernández le tuvo que decir en público que se quede tranquila, que él va a seguir ese camino de piedritas, ese camino marcado con pedacitos de pan, que ella le marca", ironizó la titular del PRO.

Ya sobre las afirmaciones de la vice en el sentido que el FMI abandonó a Alfonsín y De la Rúa, "pero le pusieron toda la tarasca" al gobierno de Macri para "que gane las elecciones", Bullrich señaló "no se puede responder a las falacias que dice Cristina, ponerse a responder eso es aceptar una falacia".

"Ayer estuvieron en la misma plaza que tiene las piedras de los muertos por Covid, y de eso no se hablaron, dejaron afuera a 45 millones de argentinos, ella va adaptando su relato y arma una democracia no democrática, reivindica a Venezuela, a Nicaragua, no ve la realidad del pueblo argentino, si hasta comparó a la prensa, que es un valor democrático, con la tortura... ", indicó Bullrich. "Se quedaron con un pequeño sector, ideologizado, con un discurso que no solo atrasa en el tiempo, sino que nos lleva a un mundo de ideologías clausuradas y antidemocráticas".

