Mensajes cruzados: CFK cuestionó al FMI y Alberto F respondió que no pagarán con ajuste

Fue una fiesta peronista. El Frente de Todos salió a la calle y en la celebración no faltaron los avisos internos. Sin una convocatoria a la oposición, el Gobierno se apropió del aniversario 38 de la democracia y dejó una foto de unidad. Pero la negociación con el Fondo Monetario Internacional tuvo mensajes cruzados entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner en un escenario en el que terminaron bailando al ritmo de la música junto a Luiz Inácio da Silva, José Mujica y las Madres de Plaza de Mayo.

Luis Inácio da Silva lo hizo. Su llegada a la Argentina logró que la Vicepresidenta regrese a la Quinta de Olivos (ver pag. 11) después de fuertes internas con el Presidente. La fórmula presidencial que cumplió ayer dos años en el poder compartió tres actividades en menos de 24 horas, algo inusual: Una cena, la entrega de premios “Azucena Villaflor” y el festival en Plaza de Mayo. Incluso, fue la primera vez que la Vicepresidenta estuvo en el despacho presidencial desde que Alberto Fernández llegó a la Casa Rosada. Allí charlaron con el ex presidente de Brasil y tras la entrega de premios en el Museo del Bicententario, regresaron al primer piso. A esa conversación ya se sumó el gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

La Vicepresidenta fue la primera en aparecer en el escenario que se levantó sobre la Plaza de Mayo. Subió junto al ex presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva y el ex mandatario de Uruguay, José “Pepe” Mujica. Detrás apareció el Presidente Alberto Fernández.

Frente a miles de Argentinos el expresidente de Uruguay, José “Pepe” Mujica, llamó a “cuidar la democracia” y “no estropearla” tras advertir que como sistema de gobierno “no es perfecta, pero hasta ahora no hemos encontrado un sistema mejor”.

Por su parte, el expresidente de Brasil, Luiz Inácio “Lula” da Silva, dijo que la década pasada, marcada por gobiernos “progresistas y humanistas” en la región, significó “el mejor momento de la democracia de nuestra Patria Grande, de nuestra querida América Latina” y agradeció “la solidaridad” que recibió del pueblo argentino y de Alberto Fernández durante su encarcelamiento. Minutos después, Cristina Kirchner planteó en el escenario “Que Lula vuelva a ser presidente de Brasil, no lo necesitamos nosotros, lo necesitan millones de Brasileños”, dijo la ex mandataria.

De CFK a AF. La Vicepesidenta volvió a marcar las reglas de juego en la negociación con el FMI que Alberto Fernández asegura que podrá anunciar a principios del año próximo. Le planteó al Presidente que en la negociación con el FMI para resolver la deuda externa adquirida durante la gestión de Mauricio Macri debe incluir una iniciativa

dirigida a “recuperar de los paraísos fiscales los miles de millones de dólares en evasión”. “Se habla mucho de la famosa restricción externa. De que a la Argentina le faltan dólares. No, a la Argentina no le faltan dólares: se los llevaron afuera. Necesitamos que el Fondo nos ayude a recuperar de los paraísos fiscales donde se fueron miles de millones de dólares en evasión, para que le paguemos”, dijo la ex jefa de Estado y agregó que este Gobierno debe hacer lo necesario para “comprometerse en que cada dólar que encuentre en el exterior de los que se la llevaron afuera se lo vamos a dar primero al Fondo”.

La Vicepresidenta dedicó varios minutos de su discurso a la deuda y a la gestión anterior. “El FMI vivió condicionando a la democracia argentina”, aseguró y enfatizó en que el FMI “empujó para que cayeran los presidentes Raúl Alfonsín y Fernando De la Rúa”. CFK también le habló al radicalismo: “debería despabilarse”,porque, “el FMI empujó para que cayeran los presidentes Alfonsín y De la Rúa”. Y apuntando al crédito que tomó Mauricio Macri, disparó: “El FMI le soltó la mano al gobierno naciente de la democracia, pero no lo hizo con el que vino después de nosotros al que le pusieron toda la tarasca”.

Sobre el escenario y como último orador, el Presidente le contestó: “Tranquila Cristina que no vamos a negociar nada que signifique “que signifique poner en riesgo el crecimiento y el desarrollo social” del país. E insistió: “Cristina no tengas miedo que si el FMI me suelta la mano voy a estar agarrado de cada argentino y de cada argentinas”.

Ambos apuntaron a la oposición por endeudarse. “Tampoco olvidemos a los que nos endeudaron hace dos años atrás que nos andan dando cátedra de como se sale. Nosotros no somos los que queremos pagar deudas, tampoco somos las que las tomamos, somos los que nos tenemos que hacer cargo”, fue una de las primeras frases de Fernández.

Minutos antes su compañera de fórmula había dicho: “Llegamos con un país donde la desocupación apenas era del 5,9% donde además teníamos el endeudamiento en moneda extranjera más bajo que se recuerda. Que no se hagan los giles, esos que van a los canales de televisión a dar números a la bartola. Pese a quien le pese, en 10 años duplicamos la clase media en la argentina por más que algunos lo renieguen”.

Sin embargo, después de las fuertes críticas a la oposición, CFK le propuso al jefe de Estado que convoque a todos los partidos políticos “con representación parlamentaria” para que le planteen al FMI que la negociación para refinanciar la deuda de 44.000 millones de dólares. Y siguió: “Presidente, yo se que tenemos muchas dificultades pero siempre digo que ante las grandes adversidades grandes acciones. Digámosle al Fondo que nos ayude”, reafirmó al mencionar la práctica sistemática de fugar capitales.

La Vicepresidenta también apuntó contra la justicia y los medios. “A fines de 2012, el peronismo, le pese a quien le pese, duplicamos la clase media en la Argentina”, dijo la Vicepresidenta para continuar: “Después se hizo la noche otra vez para la Argentina y a diferencia de lo que pasaba cuando éramos más jóvenes con Lula, ésta vez no vinieron con uniformes y botas: vinieron con togas de jueces y medios hegemónicos”.

Su relato siguió: “Ya no era necesario torturar y desaparecer a los que exigían por los derechos. La tortura estaba todos los días con tinta y en las pantallas. Entonces se generaba la desaparición política de los dirigentes”, dijo sobre la persecución mediática y judicial de la que se siente parte. Pero concluyó que”El pueblo siempre vuelve y encuentra los caminos. Puede ser un dirigente hoy y otro mañana, pero el pueblo siempre vuelve”.

Hubo mención a Néstor Kirchner y en la Plaza se cantó “a Volver a volver, vamos a volver”. La ex Presidenta respondió: “Cada vez que cantaron eso no se equivocaron”.

Después de fuertes discursos, Alberto Fernández saludó a los invitados y cerró el acto aplaudiendo mientras la Vicepresidenta volvia a bailar en un escenario.

Ahora sí, Máximo llegó a la Plaza

La plaza de Mayo vivió ayer la tercera gran movilización desde que asumiera el gobierno Alberto Fernández. El líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, había llamado a “reventar en serio la plaza de Mayo” el Día de la Democracia en una nueva demostración de fuerza del oficialismo.

A diferencia del 17 de noviembre, en esta ocasión la columna de La Cámpora se hizo presente ante la Casa Rosada. El acto contó con la presencia del ex mandatario brasileño Lula da Silva y del oriental José “Pepe” Mujica. En diálogo con C5N, el diputado resaltó la importancia de que el gobierno cuente con esta instancia.. “Hoy Cristina, Alberto y Lula tienen una plaza para contarle muchas veces aquello que los medios de comunicación obturan. Es la relación directa entre la dirigencia y los ciudadanos lo que nosotros queremos”.

Premios Azucena Villaflor

Una de las actividades que compartió la fórmula presidencial fue la entrega del Premio Azucena Villaflor de De Vincenti en reconocimiento de la lucha por los derechos humanos de varias personalidades en el Museo del Bicentenario.

Entre los galardonados figuraron Estela de Carlotto, de Abuelas de Plaza de Mayo; Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz de 1980, y Pablo Torello, director del documental Historias de aparecidos.

Antes de subirse al escenario instalado en la Plaza de Mayo, entregaron los premios el presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Kirchner, el expresidente oriental José “Pepe” Mujica y el brasileño Lula da Silva.

Fueron también premiados Taty Almeida, de Madres de Plaza de Mayo; Dolores Sigampa, Hipólito Solari Irigoyen y Lucila Larrandart.

La CGT no movilizó pero adhirió

La Confederación General del Trabajo (CGT), no se movilizó en el Día de la Democracia, pero avisó su adhesión a la celebración.

Luego de haber convocado y haber asistido de manera masiva el pasado 17 de noviembre, en el marco del día de la militancia, la CGT se abstuvo de acompañar en el acto a dos años de la asunción de Alberto Fernández.

En un comunicado resaltaron su “compromiso democrático” y remarcaron “celebramos el Día de la Democracia junto a todos los argentinos, pero no dejamos de reclamar por más igualdad, más equidad y más trabajo”.

Según trascendió, la exclusión de la organización de Héctor Daer y Carlos Acuña no fue bien recibida dentro de la CGT, por lo que la ausencia fue tomada como demostración del malestar.

Oliver Stone en la Casa Rosada

El reconocido director y ganador de un Oscar, se encuentra grabando el encuentro entre Lula y Fernández, el cual servirá para el documental que está desarrollando.

Stone ya había entrevistado al Presidente y la Vicepresidenta argentinos y ahora siguió los pasos del ex mandatario de Brasil. Llegó minutos antes que Lula y fue recibido por la asesora presidencial, Cecilia Nicolini quien en estos dos años de gobierno se ocupó de la negociación de las vacunas con el mundo.

El realizador de “The Doors” y “Expreso en medianoche” en 2004 había realizado un documental sobre la vida política de Fidel Castro, al que tituló “En busca de Fidel”, Así mismo, en el 2017, publico una primera parte del documental, “entrevista con Putin”.