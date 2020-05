El pedido de un joven argentino para ser operado de un extraño tumor en el exterior

View this post on Instagram

Salí de esta cirugía, está foto fue en el 2017. Y te pensas que no voy a salir ahora? Tranquilo, paso a paso siempre con los pies en la tierra y conscientes de lo que se viene. Cómo dije hoy “Voy a estar arriba de la mesa del quirófano, para mí estar ahí ya está estoy echo. Lo que vaya a pasar no importa lucho y luche hasta el final” siempre me propuse a ir hasta el final con esto y es lo que voy hacer. En el 2017 dije lo mismo y acá estoy, una vez más digo lo mismo y voy a seguir estando esta puta enfermedad no me va a ganar. Mis ganas de vivir jamás se modificaron por qué si no ya no estaría acá, soy lo que ven, soy lo que escuchan, soy transparente con esta enfermedad. Mi único msj es. Sean felices, disfruten de la vida por que yo me perdí de años, pero no me arrepiento de haber peleado hasta acá, y todo lo que se viene! Hoy me voy a descansar feliz un día hermoso, lleno de alegrías y mañana va ser mejor muchísimo mejor, comienza un nuevo camino y lo vamos a recorrer juntos. Vamos me acompañan? Vamos hasta el final?