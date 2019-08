Caso Pérez Volpin: condenan a 3 años de prisión condicional al endoscopista Bialolenkier, absolvieron a la anestesista Puente

Tras 13 horas de audiencias, este viernes 2 de agosto finalizó el juicio por la muerte de la periodista y legisladora Débora Pérez Volpin y la sentencia del juez Javier Anzoátegui, fue de 3 años de prisión condicional para el endoscopista Diego Bialolenkier. Además absolvieron a la anestesista Nélida Inés Puente.

No hay ningún detenido. El 9 de agosto se van a leer los fundamentos del fallo.

Tras siete jornadas y 58 testigos, el juicio oral y público por la muerte de Pérez Volpin realizado durante la feria judicial de invierno, llegó a su fin con la sentencia que dictó el Tribunal Oral y Correcional 8 en la sala de Derechos Humanos del Palacio de Justicia, en Talcahuano 550. La periodista falleció el 6 de febrero de 2018 durante una videoendoscopía digestiva alta. La autopsia determinó que la presentadora murió por "una perforación instrumental del esófago torácico, que luego le produjo un paro cardiorrespiratorio".

Diego Pirota, abogado representante de la familia, había pedido la pena de "4 años y 5 meses de prisión" para el endoscopista Bialolenkier y "3 años en suspenso" para la anestesista Puente. Pirota había solicitado además "10 años de inhabilitación" para el endoscopista y para la anestesista, ambos acusados por la muerte de la periodista durante una práctica de endoscopía el 6 de febrero de 2018 en la clínica de la Trinidad.

Piden 4 años y cinco meses de prisión para el endoscopista y tres años de suspensión para la anestesista

El representante de la familia de la legisladora aseguró al dar su alegato que "hubo responsabilidad médica por un error médico" y que "no hubo ninguna patología previa". "Hubo responsabilidad médica por un error médico y no existió ninguna patología previa. Las patologías previas que tuvo Débora no tienen ninguna relación de causalidad con el evento", aseveró el letrado. Asimismo Pirota añadió: "La defensa del endoscopista dice que tuvo patología previa, pero los médicos nos explicaron que no".

"Nunca nadie entendió cómo esto sucedió de esta manera, cómo es que esta barbarie pasó. Vamos a hablar del tiempo en que pasaron los hechos que sorprendió a los propios médicos, no se logra explicar cómo ocurrieron, en cada instante, tantas cosas mal hechas", indicó.

En ese sentido, Pirota agregó: "Ante el hecho de la emergencia no supieron cómo proceder, no sabían resolver una crisis. Hoy estamos juzgando a dos médicos que consideramos responsables de la muerte de Débora"."No todos los endoscopistas perforan a un paciente ni los anestesistas no pueden reanimar a un paciente. Hoy hay terror en hacerse este estudio", aseveró.

Caso Pérez Volpin: "Probé el equipo y todo funcionaba correctamente", dijo el endoscopista

El Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema, encargado de realizar la autopsia, señaló en el juicio que la muerte de la periodista fue "violenta" y que "hubo una perforación instrumental del esófago", al testimoniar en la primera audiencia.

La anestesista, Nélida Puente, apuntó en su declaración contra el endoscopista al asegurar que estaba "indignada" por la declaración de su colega y sostuvo que "evidentemente era una hemorragia digestiva"."Él (Bialolenkier) me ayudó a quitar el abreboca y a darla vuelta junto con la instrumentadora (Miriam Frías). ¿Cómo no vio el edema en la cara? ¿Cómo no se acuerdan de nada?", se preguntó la anestesista.

Por su parte, el endoscopista aseguró ante el juez que "todo funcionaba correctamente" y negó que haya "una lesión esofágica en la cara anterior si el endoscopio se apoya sobre la posterior", para contradecir el informe de los forenses que afirmó que había una lesión de 3 milímetros en esa área.Al respecto, el endoscopista deslizó que "pudo haber sido por la entubación endotraqueal" a cargo de Puente lo que originó la lesión en el esófago de Pérez Volpin.

Otro de los testimonios relevantes fue el de Roberto Martingano, director médico del sanatorio La Trinidad, quien sostuvo que "es muy improbable que una endoscopia termine así. Es un procedimiento de rutina y todas las áreas del lugar cumplieron con todos los protocolos". El director del centro de salud declaró el 25 de julio pasado y habló de una serie de presuntas enfermedades anteriores de la periodista: mencionó "epilepsia", una "amnesia global transitoria" y una "lesión hepática", algo que luego fue desmentido categóricamente por Pirota.

El letrado consideró que el director de La Trinidad habló de “enfermedades preexistentes” en la legisladora porque "quería instalar que era una persona enferma". "Contó situaciones de 2010 porque ella siempre se atendió en el mismo lugar, en la misma guardia. Martingano vino a mostrar su historia clínica para decir que Débora era una persona enferma", sostuvo en ese momento el abogado.

H.B/ A.G.