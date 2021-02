Pfizer comienza a ofrecer la vacuna para aquellos voluntarios argentinos que recibieron placebo

La empresa Pfizer, fabricante junto a BioNTech de una de las vacunas contra el coronavirus que ya se aplican en distintos países pero aún no en Argentina, ya ofrece una vacuna gratuita a los voluntarios de este país que durante las pruebas de la fase 3 recibieron un placebo y continúan en evaluación.

La empresa ya había confirmado en enero de este protocolo y, según pudo saber PERFIL, ya hay voluntarios que entre los meses de agosto y septiembre habían recibido las dos dosis y ahora accedieron a la información (opcional) de si habían recibido placebo, teniendo la posibilidad de vacunarse en las próximas semanas.

"Este último martes (9 de febrero) me llamaron para ver si quería que abran el ciego. Les dije que sí, mande un mail directamente a Estados Unidos y tardaron unos tres días en responderme que finalmente me habían dado placebo. Por eso me ofrecieron la vacuna gratis, dije que sí y la semana que viene me dijeron que me van a llamar para proceder con el protocolo", contó a este portal un voluntario.

El operativo es igual que el del voluntariado: los pasarán a buscar por su domicilio, los llevarán al Hospital Militar, les realizarán un hisopado y les sacarán sangre y luego se les aplicará la vacuna a todos aquellos que acepten. Y luego serán trasladados nuevamente a su domicilio.

Seguimiento y control. A través de una aplicación, los voluntarios fueron consultados semanalmente por su evolución y si presentaban síntomas. En algunos casos en los que hubo contacto estrecho con algún caso positivo de coronavirus, la recomendación de los médicos era de aislarse 48 horas hasta descartar síntomas-

“El médico del estudio seguirá las últimas pautas de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos y sus autoridades de salud locales para ofrecer la opción de transición de la vacuna a los participantes de manera priorizada”, afirmaron las empresas, guardando las dos dosis para cada voluntario.

A pesar de esto, el vínculo de Pfizer con el gobierno nacional no fue bueno. Mientras que las autoridades ya acordaron primero la vacuna rusa Sputnik V y luego fueron generando vínculos contractuales con Oxford/AstraZeneca, Sinopharm, entre otras, con Pfizer nunca se pudo llegar a un acuerdo.

El ministro de Salud, Ginés González García, aseguró el 3 de febrero que la empresa Pfizer "se portó muy mal" con el Gobierno argentino y sostuvo que las objeciones de ese laboratorio internacional fue la aparición de la palabra "negligencia" en la ley para contratar la provisión de vacunas contra el coronavirus.

El ministro relató a diputados nacionales de la comisión de Salud cómo fue el proceso de negociaciones que efectuó el Gobierno con esa empresa y reseñó que esa vacuna fue la primera autorizada por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat).

Cuando se efectuaban las negociaciones para la provisión de la vacuna y se mandó la nota para avanzar en la firma del acuerdo, los directivos de Pfizer cuestionaron, cuando se mencionaba el tema de la indemnidad, la palabra "negligencia" porque "no querían que estuviera" ese término, relató el ministro.

La palabra formaba parte de las situaciones de responsabilidad de la compañía ante la eventualidad de demanda de indemnizaciones por parte de personas que hubieran sufrido efectos adversos, precisó.

