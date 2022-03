PlayStation y su nuevo servicio de suscripción

Según el medio de noticias Bloomberg, la última semana de marzo y principios de abril será el debut del nuevo servicio de suscripción de Sony denominado Spartacus. El cual combinará sus dos ofertas actuales: PlayStation Now y PlayStation Plus, con tres niveles de pago disponible para los usuarios. Los jugadores tendrán acceso a un catálogo de juegos modernos y también clásicos, que permitirán jugar online en PS4 y PS5. Los niveles serán PlayStation Plus Essential, Extra y Premium con un costo de 10, 13 y 16 dólares respectivamente.

El nivel Premiun brindará a los usuarios acceso a un sistema de prueba de juegos nuevos, un catálogo adicional y la capacidad de transmitir a través de Internet, un servicio que el Game Pass de Microsoft ofrece tanto en la suscripción básica como en la Ultimate, pero solo en algunos países. Por otra parte, se confirmó que Spartacus no recibirá los juegos exclusivos de Sony el día de su lanzamiento como sí hace, por ejemplo, el servicio de la consola Xbox, así que los estrenos deberán ser adquiridos de la manera tradicional.

Además, este servicio contará con la ventaja de jugar los juegos en la nube para que no ocupen lugar en la consola. Hasta el momento no se sabe qué juegos estarán disponibles ni tampoco su compatibilidad con consolas anteriores. Habrá que esperar a la semana próxima para saber estos detalles y la fecha de cuándo estará disponible en Argentina y Latinoamérica.

