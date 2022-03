Ibai Llanos ganó el Premio Ídolo al mejor streamer del año

El evento organizado por la influencer Dulceida contó con varias categorías, entre las que se destacaron youtubers, tiktokers, humoristas, artistas musicales y videoclip del año. Los premios Ídolo ubicaron el foco sobre todos los influencers de la escena, más allá de los streamers. La gala de celebración fue presentada por Cristinini, Ana Milán y Mayichi y se pudo seguir en vivo y en directo por Twitch como en las diferentes plataformas y redes sociales. El premio al mejor streamer del año fue para Ibai mientras que el de youtuber se lo quedó Raúl AuronPlay Álvarez.

“Hola que tal soy Ibai, estoy en Barcelona, no he podido ir a Madrid. Pero primero muchas gracias por la invitación y segundo gracias por todas las nominaciones y también por los premios que he ganado. Se agradece muchísimo que te reconozcan el trabajo y más en una gala así. De verdad en hora buena por haber montado estos premios y de corazón muchas gracias a todos los que habéis decidido que esté tanto nominado como de ganador en algún premio. Así que espero que lo estéis pasando muy bien, les mando un fuerte abrazo a todos y cuidaros mucho, Chau”.

El dueño del equipo de esports KOI sumó otro premio para su colección porque en 2021 ganó por segundo año consecutivo el galardón a mejor streamer del año en “The Esports Awards” y luego también fue elegido en la misma categoría en los premios Esland, evento realizado por su colega el youtuber David The Grefg Martínez, que reconoció la labor de los creadores de contenido de España, Latinoamérica y Andorra, donde además ganó tres estatuillas más por: "Fail del año", "Mejor canción de un streamer” y "Evento del año”.

