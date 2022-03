Ibai y AuronPlay criticaron a ElXokas por tener una cuenta para responder a los haters

El Xokas mostró sin querer el usuario secundario que usa en Twitter, llamado CathyVipi, que la utilizaba para alabarse a sí mismo, esparcir el odio, e incluso compararse y hablar mal de otros streamers. Fue ahí cuando sus viewers comenzaron a revisar la cuenta, que minutos más tarde fue cerrada, aunque los tweets siguen respaldados. Durante el directo en Twitch hizo como si nada hubiera pasado aunque más tarde confesó la veracidad de la cuenta: “No podía responder a los imbéciles con mi cuenta principal porque entonces mis seguidores les hubieran destrozado. Cuando la cago, tengo que decirlo. Lo siento de corazón por la gente que me sigue”.

Esto generó polémica en las redes sociales, y hasta el streamer vasco Ibai Llanos se comunicó con él y opinó sobre lo ocurrido: “Cuando lo vi, estuve hablando con El Xokas y demás. Lo primero que me salió fue ayudarle tío. Le dije hostia Xokas me ha sorprendido esto que ha pasado. Entiendo que todo esto que has hecho es porque no estás bien. Me gustaría que estuvieras bien porque evidentemente esto es algo de una persona que no está gestionando bien todo lo que le está sucediendo. Y con esto no trato de justificar lo que ha hecho ni de minimizar, ni hostias en nada. Sabe que ha cometido una gran cagada, y que tiene que afrontarla”.

Por su parte, AuronPlay fue un poco más tajante y le bajó los humos a su colega: “Esto es realmente insano. De verdad, ¿quién es el número uno? ¿quién es el número dos? ¿qué coño más da eso? Para empezar, Xokas, tú no eres el número uno. El número uno está entre yo e Ibai. Si nos ponemos a hablar de números, nos ponemos a hablar de verdad. Los número uno en Twitch somos yo e Ibai. Si llegaste a ser número uno fue gracias a un proyecto mío llamado Squid Games”, dijo el youtuber español, quien aseguró que la constante pelea por ser el mejor streamer de la plataforma se volvió una locura incontrolable para algunos creadores de contenido.

Para más información relacionada a la farándula del streaming, podés seguir las redes sociales de PEEK Latam.