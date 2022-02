ElXokas superó a Ibai en suscriptores en la plataforma de Twicth

Joaquín Domínguez, más conocido como ElXokas, hizo historia en Twitch tras llegar a los 46.392 suscriptores y convertirse, de esta manera, en el streamer español con más suscripciones activas en la plataforma. Según las estadísticas de Twitch Tracker del pasado 5 de febrero, en el segundo puesto se encuentra Ibai Llanos con 44.993 y lo sigue AuronPlay con 38.005 suscriptores. Además, durante enero su canal fue el segundo más visto del mundo.

“TOP 1 DE ESPAÑA. No pongo a mis compañeros en la imagen porque no hay beef alguno, respeto mucho a todos y la mayoría son muy amigos míos. Esto es un logro personal que busco desde que tengo 100 viewers en wow. Os dije que lo conseguiría, y hoy, día 5 de Febrero de 2022, lo he conseguido”, publicó el streamer revelación 2021, en los premios Esland de The Grefg, en su cuenta personal de Twitter anunciando la noticia a todos sus seguidores.

Por otra parte, cabe señalar que en el mes de enero ElXokas batió también otro récord luego de superar el millón de espectadores durante el evento del Juego del Calamar ambientado en el videojuego Minecraft. Su transmisión en Twitch quedó como la tercera más vista de toda la historia en la plataforma de Amazon tras alcanzar un pico de 1,2 millones de viewers. La media de espectadores fue de casi 460 mil y, en total, las visitas ascendieron a casi 3,5 millones. Desde la comunidad de Twitch, PEEK Latam te acerca los mejores momentos del streaming.