Ibai cumplió dos años en la plataforma de Twitch

“Hoy cumplo dos años en Twitch, vamos a repasar muchos momentos de estos 24 meses y a llorar. Habrá regalitos para vosotros para celebrar el aniversario”, publicó Ibai el pasado sábado 5 de enero en su cuenta de Twitter. Luego, durante un stream especial de casi cuatro horas, el streamer vasco aprovechó el momento de festejo y repasó junto a sus seguidores lo más destacado de toda su carrera y les dejó un mensaje de motivación para todos aquellos que quieran sumarse a crear contenido.

Cabe señalar, que su camino en Twitch comenzó en el 2016, pero en 2020 se dio su debut oficial como streamer y, desde ahí, comenzó a crecer a paso firme. “Si tienes algún sueño que perseguir, hazlo. No es el típico mensaje de que vas a conseguir todo y te vas a convertir en millonario. Simplemente, hazlo. Inténtalo. Lo más importante es tener una alternativa mientras persigues tus objetivos: estudiar, trabajar, invertir el dinero en aprender y buscar algo por si tu objetivo sale mal”, expresó el influencer que cuenta con 9 millones de seguidores en su canal.

Por otra parte, aseguró en diálogo con su gente que nunca va a dejar de hacer directos al 100%: “Dudo mucho que deje Twitch, sinceramente. Pero supongo que tendré otro estilo: igual con 40 años los streamings que me gustan son, no sé... pescar con Winnie the Pooh. Pero es que Twitch está muy guapo, tío”. Ibai logró marcar diferentes hitos dentro de la plataforma de streaming, con la organización de eventos como: la pelea de boxeo, el Mundial de Globos, la presentación de su equipo de esports, en sociedad, con Gerard Piqué y las campanadas con Ramón García.

Sin dudas, la figura de Sergio Kun Agüero también fue clave en la trayectoria de Ibai como streamer. En agosto del año pasado, Lionel Messi se iba de Barcelona a Paris Saint Germain y decidió hacer una cena despedida, en la que estuvieron presentes el nacido en Bilbao y el creador de contenido argentino Martín Coscu Pérez Disalvo. “En mi puta vida imaginé conseguir ni un 3% de lo que tengo al día hoy. He conseguido cosas que para mí eran inimaginables, he conseguido cosas que ni siquiera sabía que podían ser reales. Pensaba que no había una sola opción”, cerró.

La actualidad del mundo streaming la encontrás en PEEK Latam.