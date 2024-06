Polémica por una aplicación de salud mental creada por Connie Ansaldi: terapia vía Chat GPT

"El 85 por ciento de las personas no acceden a asistencia en salud mental. CUX es la solución”, dice uno de los eslóganes publicitarios de “CUX: contame un secreto”, una aplicación creada por Connie Ansaldi que contrató el municipio de Trenque Lauquen y que generó polémica por el peligro que puede implicar que alguien con problemas emocionales graves dependa de la respuesta de una Inteligencia Artificial .

Cux es una propuesta para, principalmente, clientes corporativos: empresas y gobiernos, es por eso que el gobierno de Trenque Lauquen, en el oeste de la provincia de Buenos Aires, contrató y lo promocionó a fin del año pasado como parte de su política de salud mental, pero debió rescindir ese acuerdo.

La aplicación se descarga en un dispositivo, tiene 10 conversaciones gratis y luego se paga un abono mensual de $3.500, aunque incluye otras opciones. Cux está en funcionamiento las 24 horas los 365 días del año. A través de las redes sociales difunde mensajes motivacionales y uno de sus lemas es: “Happiness as a service”.

La periodista Josefina López Mac Kenzie realizó un informe para Telenoche (El Trece) sobre la propuesta de Ansaldi donde habló con psicoanalistas y psicólogos que rechazaron esta terapia artificial. En redes sociales también hubo críticas, entre ellas las de Jorge Rial: "Esto es grave", indicó.

El contrato entre Connie Ansaldi y el gobierno de Trenque Lauquen duraba tres meses y la aplicación Cux no podía renovar, pero, ante la ola de cuestionamientos de varios colegios de psicólogos, el municipio resolvió cancelar el servicio de Cux.

Qué explicó Connie Ansaldi

Connie Ansaldi había detallado, el día de la presentación del acuerdo con el municipio, que Cux "es un botiquín de primeros auxilios que no reemplaza el factor humano, pero lo complementa de manera eficiente a gran escala". "La tecnología nos permite desarrollar herramientas de penetración masiva, con alto impacto positivo en el mundo que cambian la vida de millones de personas", describió.

"No buscamos reemplazar a los médicos, y no damos diagnósticos ni tratamientos; buscamos acompañarlos y ayudarlos y que las personas tengan un lugar seguro donde compartir lo que les pasa y en el caso de que lo necesiten poder acceder también a directores de ONGs y profesionales que sí brindan diagnóstico y tratamiento", enfatizó.

Luego de que el tema comenzara a circular en los medios, la periodista salió a aclarar y a contestar acusaciones a través de sus redes sociales. "No brinda diagnóstico ni tratamiento no reemplaza a profesionales, de qué tienen tanto miedo. Igual ahora vamos a poner telemedicina también, ¿por qué? Porque el 85% de la gente que necesita ayuda no accede a nada", escribió. También argumentó que toda innovación tiene hater como "le pasó a Uber, Mercado Libre, Airbnb, Amazon".

Y también detalló por qué desarrolló la aplicación: "Hace 4 años que dedico todos mis lunes a escuchar a personas y darles un espacio de contención y apoyo porque me di cuentamucho antes de que este de moda, que la salud emocional era un problema que había que mirar. Las estadísticas globales hablan por sí solas. La próxima pandemia será la salud mental. Y para eso no hay vacuna. Cuando llegó la AI, supe que lo que había hecho a mano podría ayudar a millones de personas con la tecnología adecuada".

"Armé un equipo sólido de profesionales que entienden del tema y se ocupan de crear una herramientas que todos los días ayuda a miles. A los que no pueden pagar los $ 3.500 mensuales que cobramos le regalamos CUX. También la donamos durante las inundaciones de Olavarria y Bahía Blanca (pueden buscar el hashtag #AbrazoAOlavarria y #AbrazoABahiaBlanca ) y a Instituciones como Los Ángeles del Puente o Incluyeme (para personas con Discapacidad)", señaló.

RB / Gi