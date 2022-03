Por el día de la memoria, Coscu realizó una transmisión desde la ex Esma

A dos días de un nuevo 24 de marzo los creadores de contenido, Coscu y Pedro Péréz Disalvo, visitaron el Espacio de la Memoria y los Derechos Humanos, ex centro clandestino de detención y de tortura en la última dictadura cívico militar. La transmisión fue muy bien recibida, con comentarios que destacaron el compromiso de Martín Pérez Di Salvo y de su hermano. Ambos, además, respaldaron la lucha de las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo para mantener vivo el grito de “Nunca Más”. Durante el vivo, contaron la historia de su tío.

Pedro Alfredo "Bocha" Disalvo nació el 22 de junio de 1955 en La Plata y cuando fue secuestrado tenía 22 años. Era estudiante de medicina en la Universidad Nacional platense y también militaba en la Juventud Peronista. El hecho ocurrió el 1 de junio de 1977 en su casa, en un operativo del Primer Cuerpo del Ejército y su desaparición fue juzgada en diciembre de 2012 en la causa “Circuito Camps”, en la que terminaron condenados a perpetua una veintena de represores. Su madre Galeana Di Francesco falleció en 2015.

"La idea de este stream es poder hacer memoria todos juntos y poder mostrar qué pasó acá y por qué es tan importante para nosotros, y que le sirva a alguno de ustedes para tener alguna idea al menos", señaló Pedro Pérez Disalvo al comienzo de la transmisión. Los guías Agustina Grisolía y Lucho Donoso los acompañaron durante todo el recorrido. A Martín se lo vio emocionado por lo importante que fue para él y para su familia realizar este stream, en el que contó frente a miles de seguidores, en su mayoría jóvenes, cómo fue el plan sistemático de exterminio y desaparición que llevaron adelante las Fuerzas Armadas.

Por otra parte, el streamer platense Gerónimo Momo Benavides agradeció a Coscu y a Pedro: “Aunque estoy en Barcelona, mi corazón está en la ESMA con mi familia. Gracias Martín Pérez Disalvo y Pedro por este stream, mostrando y enseñando tanto de lo que fue un lugar tan siniestro como ese. Los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla. NUNCA MÁS”. También el presentador de televisión Guillermo Fierita Catalano resaltó la importancia de la iniciativa de Pedro Disalvo.

"Esto fue muy tapado y no se conoció mucho, lamentablemente. Nosotros formamos una comunidad porque entendemos que si estamos cada uno por nuestro lado es mucho más difícil que si estamos juntos y unidos. No me quiero imaginar la gente acá, sola, sin poder saber quién está a su lado, qué está pasando. Salvando una distancia enorme, mantenernos en comunidad y estar siempre conectados, comunicados y uniendo lazos es importantísimo", reflexionó Coscu al pasar por uno de los sectores llamado “Capucha”, donde dejaban a los detenidos.

Además, los hermanos charlaron con Ricardo Coquet, sobreviviente de la ex ESMA y les confesó: “Hay que valorar la suerte de estar vivos. Yo quisiera que todos mis amigos que no están ahora, vinieran este fin de semana a mi casa de la isla a comer un asado. Hay que juntarse, no hay que aislarse. Los jóvenes tienen que juntarse y hablar de sus problemáticas y situaciones. Relaciones de colaboración y no de competencia, como hace este puto mundo capitalista que te quiere hacer competir en todo para que seas mejor. Hay que estar unidos”.

