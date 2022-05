Protesta en contra del autotune: se desnudó en el medio de la calle Florida

Una joven cantante y compositora se volvió viral en las redes sociales a partir de una polémica protesta. La cantautora, conocida como Denisse Romano, se mostró desnuda en plena calle Florida del microcentro porteño para manifestarse en contra del autotune y los criterios de la industria musical actual.

"Esto es un problema en un sistema donde lo que vale son los números, las reproducciones, los seguidores o los géneros de moda. No vale el talento, no valen los años de dedicación, no vale la honestidad ni los mensajes profundos evidentemente", reclamó la joven al respecto de lo difícil que resulta abrirse camino en la industria de la música.

A modo de protesta en contra de esta situación y del uso del autotune, un programa que mejora la voz de los cantantes al mismo tiempo que "oculta" errores e inexactitudes vocales, es que Romano decidió desnudarse en calle Florida y realizar un acto de manifestación con su guitarra.

En el video se puede ver a la joven sin ropa, tapando sus genitales con cinta y exponiendo su mensaje en frases escritas sobre su cuerpo mientras le realiza RCP a una guitarra eléctrica, entendiéndose como una metáfora de que "la música está muriendo".

"Me lo han dicho en la cara 'no lo vemos vendible', 'ya no desarrollamos artistas'", señaló la cantante y agregó: "Están perdiendo sensibilidad, porque al fin y al cabo lo que importan son los números".

Asimismo, Romano dejó en claro que su mensaje no es en contra de ningún género musical en particular, sino en contra de la industria que se centra en "los números, las reproducciones y los seguidores"

Polémica por el uso del autotune en la música

En este sentido, la joven remarcó que su protesta se encuentra plasmada en su última canción "Paul no es Lennon" e invitó a todos los que les interese conocer de qué trata a escucharla en todas las plataformas y en Youtube.

"Voy a seguir haciendo la música que me hace feliz, voy a decir en mis letras lo que quiero decir" aseguró la cantautora a pesar de las críticas recibidas por su accionar y afirmó que "seguirá dando todo lo mejor de sí".

