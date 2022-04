Un elefante fue el protagonista del primer video de YouTube y sigue arrasando en vistas

El 23 de abril de 2005 nació YouTube, el sitio web creado en California para compartir videos de cualquier índole.

En realidad, el sitio se había inaugurado el 14 de febrero de ese año para que los usuarios lo consideren “suTubo”, su propio canal de comunicación para compartir videos profesionales, caseros o amateurs; clips y trailers de películas, segmentos de programas emitidos por televisión, etc.

Sin embargo, recién el 23 de abril el sitio web hizo realmente honor a la razón por la que había sido creado. Y eso sucedió cuando, a las 20:27 hs Jawed Karim, uno de los tres fundadores (junto a Steve Chen y Chad Hurley), subió a la plataforma “Me at the Zoo”, el primer video de la historia de YouTube.

En él aparece el mismo Jawed Karim hablando a cámara, impresionado por el tamaño de la trompa de los elefantes en el Zoológico de San Diego.

Elefante, protagonista top ten

¿Tonto, anodino, irrelevante? Sí, muchos comentarios podrían caberle al posteo inaugural que, a pesar de su carácter prescindible, insólitamente ha acumulado hasta el día de hoy, en 17 años, 227.455.146 de vistas.

A los 22 años fue uno de los diseñadores de Paypal y la venta a eBay le dejó mucho dinero.

Con todo, no es ése tampoco, el video más visto de la plataforma: “Baby Shark Dance”, que acumula 10.511.481.000 y fue el primer video de la historia de YouTube que alcanzó los 10.000 millones de vistas, seguido por Despacito, el videoclip del cantante portorriqueño Luis Fonsi que suma 7.819.025.886.

Para el público infantil, el video más visto de la historia de YouTube.

Cifras abrumadoras, sin duda, pero igualmente sorprendentes en el caso de Me at the zoo y de Despacito, los únicos dos videos top ten de la plataforma web que no están destinados, en principio, al público infantil. Bueno… también habría que hacer honor a Ed Sheeran que con Shape of you tiene bien ganado el cuarto puesto, con 5.686.353.265.

Despacito (Luis Fonsi) el tercer video más visto; Los fundadores de YouTube pensaron hacer una versión de HotOrNot.com

Lo más curioso es que, poco antes de que este video intrascendente se hiciera público, su protagonista, Jawed Karim, que es alemán y por entonces trabajaba en Paypal, había acordado con sus socios que él no quería involucrarse 100 % en el proyecto sino limitarse a ser asesor técnico, mientras completaba su maestría de Computación en Stanford University.

Los tres socios fundadores terminaron disputándose de quién fue la idea; no había dónde ver videos y películas ya emitidos.

Desde luego, pronto comprendió que tenían entre manos la canasta de los huevos de oro.

Podría pensarse que “pincharse” o tirarse a menos podría ser una cábala de parte del proceso creativo del marketing de una gran marca.

Ni los hermanos Louis y August Lumiére le tuvieron suficiente fe a su propio invento del cine y sus primeras películas también fueron bastante tontas: el regador que se moja a sí mismo, los obreros que salen de la fábrica, el bebé que come, etc

Idéntica historia compartieron los hermanos Maurice y Richard McDonald, creadores de la mayor cadena de fast food del mundo.

Elefante de la buena suerte

Apenas un año y medio más tarde de la primera publicación de la compañía, Me at the zoo, Google pagó US$ 1.650 millones para quedarse con esa plataforma que en el año 2021 reportó ingresos por USD 28.8 miles de millones.

Una salida inocente se convirtió en un video de menos de un minuto que fue un exitazo comercial.

De esa operación, Jawed Karim, recibió en acciones, el equivalente de US$ 64 millones; pero sus socios, US$ 326 millones cada uno.

Desde entonces, comenzaron a correr diversas versiones sobre a quién se le ocurrió crear YouTube. Una de ellas asegura que Jawed Karim estaba molesto porque no encontraba un canal para ver “el medio tiempo del 38ª superbowl y el tsunami indio de 2004” y lo conversó con dos compañeros de trabajo en Paypal, sus futuros socios.

La cuenta de Jawed Karim en YouTube indica que la última actividad se produjo el 8 de mayo de 2008, cuando tenía 1.175 suscriptores en su canal, 44 vídeos subidos y 81.579 visualizaciones en total.

Para entonces, Jawed Karim había completado su maestría, dictaba clases y tenía todo listo para lanzar una nueva empresa, Youniversity Ventures, para asesorar a profesionales universitarios a lanzar sus ideas de negocios.

Hoy es asesor en la firma TokBox, que permite a sitios web agregar videos, voz y mensajería a sus contenidos en la red. Jawed Karim también es socio de Sequoia Capital, una compañía financiera que presta dinero a grandes empresas (Google fue una de ellas, igual que Apple, Airbnb y Yahoo!).