Qatargate: rechazaron el pedidio de la libertad de Eva Kaïli, la diputada acusada de cobrar coimas

La ex vicepresidenta del Parlamento Europeo Eva Kaïli seguirá presa en Bélgica luego que el tribunal rechazara el planteo de sus abogados de ponerla en libertad. Al igual que su compañero, permanecerá detenida al menos un mes.

La Cámara del Consejo, organismo que se encarga en Bélgica de examinar el ingreso en prisión preventiva, confirmó que Kaili permanecerá recluida en el pabellón de mujeres de la prisión de Haren, al norte de Bruselas.

El tribunal dispuso que la prisión está justificada por el riesgo de fuga, la desaparición de pruebas o la connivencia con otras personas implicadas en el caso.

En la última audiencia, el abogado de Eva Kaili había solicitado que se la pusiera en libertad condicional con un brazalete electrónico. Según André Risopoulos, las filtraciones del expediente de investigación publicadas en la prensa belga son inadmisibles y van en contra de su clienta.

"He decidido no comunicar en este caso, porque la investigación la hacen las autoridades judiciales y no se hace en otro lugar. Y eso es todo, terminemos aquí. De lo contrario, estaremos perjudicando tanto a nuestra clienta como a la investigación. Le doy las gracias a usted y a todos por no buscar nada más mientras la suerte de la Sra. Kaili está por el momento en manos de la justicia belga", declaró el abogado.

Los hechos

Se la acusa de participar junto con los otros cuatro acusados del escándalo de corrupción del Parlamento Europeo, vinculado al pago de sobornos para influir en en las decisiones políticas de la eurocámara. Una diputada ha sido detenida a medida que son descubiertos más involucrados.

Se mantuvo la detención de otros dos acusados, entre ellos el ex eurodiputado Antonio Panzeri, presunto cabecilla de la red de corrupción, y el asistente parlamentario Francesco Giorgi, compañero de Eva Kaili.

Según la legislación belga, la Cámara del Consejo tendrá que decidir de nuevo, cada mes, sobre la continuidad de la detención de cada acusado.

AR / MCP