“Los cortes no deberían superar los 30 o 40 minutos porque tienen que ser programados y rotativos”, afirmó Santiago Yanotti, subsecretario de Energía Eléctriva de la Nación, en relación con las interrupciones del suministro eléctrico que se producen por altas temperaturas con las distribuidoras Edenor y Edesur.

Según el funcionario, como estrategia es más sano cortar focalizadamente, haciendo cortes programados domiciliario cuando se satura la red, “antes que dejar que se quemen tranformadores, cables o subestaciones”.

Para Yanotti, las buenas reglas indican que cortes deberían ser programados y rotativos en los domicilios, de 30 a 40 minutos.

Multan a Edenor y Edesur por alteraciones en la tensión

“En uno o dos días, la gente se organiza para no estar ahí en ese momento, pero no le pasa que está su casa, se interrumpe el servicio y no sabe cuándo vuelve”, sostuvo Yanotti en una entrevista brindada al programa radial Ajuste Semanal, conducido por Santiago Spaltro en AM Radio Con Vos.

"En caso de Edenor y Ededur, el ENRE está trabajando fuertemente con organizar un plan de inversiones y, sobre todo en cuadrillas, así como sanciones para que las distribuidoras”, indicó Yanotti.

"Sé que los están sancionando porque tuvimos casi 500 mil familias sin electricidad con el primer calor y eso no puede ser”, agregó.

Demanda y abastecimiento

“El tema es ¿cómo evitas que se corte cuando hay más demanda de lo que la red tiene prevista para abastecer? No hay alternativa que la interrupción”, agregó.

Para afrontar las altas temperaturas que aumentan el consumo eléctrico, “se está acordando con los transportistas un plan de inversiones de mantenimientos que tiene que hacer para que la instalación estén lo más frescas posible y en distribución ya es de los gobiernos locales”.

LM