Qué es el síndrome de burnout: síntomas y factores desencadenantes de la enfermedad que sufre Graciela Borges

El síndrome de burnout, conocido como “estar quemado”, se caracteriza por un agotamiento laboral derivado de un estrés crónico relacionado con el trabajo. Este síndrome produce un estado de agotamiento físico y también emocional, que pueden desencadenarse por múltiples factores del ámbito laboral.

La actriz Graciela Borges, en una entrevista que dio a Télam, contó que padece esta enfermedad y que por ese motivo no filmará más películas debido al excesivo cansancio que le generaron sus últimas filmaciones. "Sufro de burnout, como Sandra Bullock y Brad Pitt", dijo.

A principios de 2022, la Organización Mundial de la Salud (OMS) incluyó el síndrome de burnout en la 11ª edición de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-11), y la descripción cambió de un "estado de agotamiento vital" a ser considerada un desgaste resultante del estrés crónico derivado del trabajo.

Entre los síntomas, se encuentran la alienación de las actividades relacionadas con el trabajo: quienes lo padecen ven sus trabajos como cada vez más estresantes y frustrantes. Pueden volverse cínicos sobre sus condiciones de trabajo y las personas con las que trabajan. También pueden distanciarse emocionalmente y comenzar a sentirse adormecidos por su trabajo, detalla la OMS.

Con respecto a los síntomas físicos, pueden surgir dolores de cabeza y de estómago o problemas intestinales, la falta de energía para trabajar, como así también una baja en el rendimiento, falta de creatividad y dificultad para concentrarse.

Preguntas para ayudar a detectar el síndrome de burnout

De acuerdo a la Clínica Mayo, las siguientes preguntas pueden ser orientadoras para saber si se padece el síndrome de burnout.

"¿Te has vuelto cínico o crítico en el trabajo?", "¿Te arrastrás al trabajo y tenés problemas para empezar?", "¿Te has vuelto irritable o impaciente con tus compañeros de trabajo, jefes o clientes?", "¿Te falta energía para tener una productividad constante?", "¿Te resulta difícil concentrarte?", "¿Tus logros no te dan satisfacción?", "¿Te sientes desilusionado con tu trabajo?", "¿Estás preocupado por dolores de cabeza inexplicables, problemas estomacales o intestinales, u otras quejas físicas?", son algunas de las preguntas que pueden ser disparador de este diagnóstico.

“Si respondiste afirmativamente a cualquiera de estas preguntas, es posible que estés experimentando agotamiento laboral”, advierten.

Burnout: los factores que pueden desencadenarlo

“La imposibilidad de influir en las decisiones que afectan a tu trabajo, como tu horario, tus tareas o tu carga de trabajo, puede ocasionar agotamiento laboral. La falta de los recursos que necesitas para hacer tu trabajo puede ser otra causa”, detalla la Clínica Mayo.

También puede influir que el trabajador no tenga claro el grado de autoridad que tienes o lo que su supervisor u otras personas esperan de él, si hay situaciones de acoso, si un trabajo es “monótono o caótico”, lo que hace que demande “una energía constante para mantener la concentración”, entre otros factores.

Por supuesto, tener una carga de trabajo muy elevada y trabajar muchas horas son riesgos para este síndrome, como así también los intentos de llegar a una cierta productividad requerida.

Entre las consecuencias que puede traer el síndrome si es ignorado en el tiempo y no se trata, se puede hablar de estrés excesivo, fatiga, insomnio, tristeza, enojo o irritabilidad, consumo inadecuado de alcohol y de sustancias, enfermedad cardíaca, presión arterial alta, diabetes tipo 2 y vulnerabilidad a las enfermedades.

