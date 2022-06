Qué es el síndrome de Ramsay Hunt que le paralizó media cara a Justin Bieber

Justin Bieber conmocionó al mundo al anunciar que padece síndrome de Ramsay Hunt, razón por la cual tiene media cara paralizada y tuvo que suspender todos sus conciertos cercanos del Justin Bieber World Tour.

El video que compartió en sus redes sociales impactó a las personas, puesto que se lo puede ver sin poder gesticular en todo el lado derecho de su cara.

El síndrome de Ramsay Hunt es un provocado por el virus de la varicela-zóster, enfermedad que produce erupciones internas y externas en todo el organismo. De esta manera, cualquier persona que haya padecido esta enfermedad podría desarrollar en algún momento de su vida el síndrome, puesto que el agente patógeno permanece latente en el organismo.

“Como pueden ver, este ojo no está parpadeando, no puedo sonreír con este lado de mi cara, esta fosa nasal no se mueve”, relató el cantante y agregó: “Esto es bastante grave, como pueden ver. Desearía que no fuera el caso, pero obviamente mi cuerpo me está diciendo que tengo que calmarme”.

Parálisis facial y los demás síntomas del síndrome

De acuerdo con un artículo publicado en la página de NIH (Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos), el síndrome de Ramsay Hunt es “una complicación rara y grave de la reactivación del virus de la varicela-zóster en el ganglio geniculado”.

Esta reactivación se caracteriza por provocar pérdida de audición, dolor y vesículas en el oído o la boca, junto con parálisis facial ipsilateral. Por esto mismo, uno de los primeros síntomas que suele aparecer es una erupción cutánea dentro de uno de los oídos.

“Aunque es raro, se encuentra más comúnmente en condiciones de inmunodeficiencia”, explica el artículo del NIH. Sin embargo, es considerada la segunda causa más común de parálisis periférica atraumática.

El texto aclara que, “sin tratamiento, la recuperación completa de la parálisis facial ocurre solo alrededor en el 20% de los casos; el pronóstico es mejor si se inicia dentro de las 72 horas”. En ese caso, los síntomas del síndrome pueden durar de cinco a una semana.

Pese a que los síntomas más comunes son los mencionados, este síndrome puede estar acompañado de otras manifestaciones físicas, tales como: zumbido en los oídos, vértigo, cambios en la percepción del gusto o pérdida total, dolor intenso de oído y resequedad.

RdC / ED