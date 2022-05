Quién es Giuliana Lucoski, la exreina de la Vendimia que pelea por su vida tras un terrible accidente

La joven mendocina de 28 años, Giuliana Lucoski, aún pelea por su vida tras un terrible accidente de tránsito que sufrió cuando iba en moto junto a su pareja y chocaron de atrás contra un auto.

La exreina de la Vendimia chocó a días de su casamiento con el médico cirujano Ricardo Luna, quien conducía la moto y está fuera de peligro. La joven oriunda de Luján de Cuyo mantiene una importante vocación social, además de que estudió varias carreras.

Su familia está compuesta por Clarice, su mamá, Mario, su papá y tres hermanos: Mariel, Nicolás y Juan Martín. Tenía fecha para casarse a fin de mes con su pareja.

Cuando tenía 22 años, en 2016, se consagró reina de la Vendimia de Luján de Cuyo en la fiesta “Leyendas de Malbec y Tiempo”. Allí representó a Chacras de Coria. Y su logro máximo en este ámbito fue que días más tarde se coronó reina nacional de la Vendimia en la 80° edición de la fiesta.

El médico cirujano Ricardo Luna junto a su pareja.

"Quiero ayudar socialmente porque me he dado cuenta de que la comunidad ve a la reina no solo por el lado del vino y la cultura, sino también por cuestiones como el cuidado del agua, de los niños, de la salud y de la educación”, expresó en su primer discurso.

La joven hincha de River, cursaba quinto año de la carrera Derecho cuando fue reina de la Vendimia. Tiempo después, se recibió de abogada y comenzó a trabajar en el estudio del senador provincial Marcelo Romano.

Luego también estudió Martillera Pública y Corredora Inmobiliaria. Incluso también fue traductora en las gestiones laborales de su padre y en viajes de negocios. El yoga es otra de las pasiones de Giuliana Lucoski.

En una votación organizada por el diario local Los Andes, la joven fue elegida “reina de reinas” de la Vendimia en 2021

"Desde la Comisión de Reinas de Maipú queremos acompañar en este triste momento a la Reina Nacional de la Vendimia 2016 Giuliana Lucoski y a su novio y que su recuperación sea rápida. Pedimos a la comunidad que nos acompañen con la oración para transmitirles nuestra compañía", expresó la agrupación Reinas Coremai en Facebook.

Qué dijo el padre de Giuliana Lucoski

“Se han hecho varias cirugías y está estable. Pasó la noche. Hay que esperar que evolucione. Ha pasado varias cirugías bien”, contó en radio Nihuil Mario Lucoski sobre la internación en terapia intensiva de su hija en el hospital Central.

“Está estabilizada, hay que esperar que pasen horas. Ya pasaron varias y eso es favorable. Tenemos mucha fe en Dios”, confió el hombre, consternado por lo ocurrido con la joven de 28 años querida y recordada por el pueblo mendocino.

Giuliana Lucoski tiene 28 años.

Cómo fue le accidente

La pareja chocó de atrás en la moto en la que viajaban contra otro vehículo cerca de las 16.30, cuando Lucoski viajaba de acompañante en una moto marca Ducati conducida por Luna en la ruta 40 acceso Sur y Aráoz y, por causas que son motivo de investigación, chocaron de atrás a un VW 1.500.

Tras el accidente, tanto su novio como la joven sufrieron traumatismos y una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado los trasladó al Hospital Central, donde quedaron internados.

