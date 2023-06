Quién es la joven de 29 años que espera un hijo con Al Pacino y es la ex de Mick Jagger

La leyenda del cine Al Pacino, quien actualmente tiene 83 años, confirmó el embarazo de su novia Noor Alfallah, de 29 años. La joven está embarazada de ocho meses y el parto está previsto para junio. Pacino y Noor, quienes se conocieron durante la pandemia, fueron vistos juntos por primera vez en abril del 2022, aunque ella ya era conocida por su familia vinculada al dinero y sus exparejas.

Noor Alfallah es la hija mayor de cuatro, en una familia de ascendencia estadounidense y kuwaití, perteneciente a la alta sociedad de Beverly Hills, Los Ángeles. Allí, la joven estudió Cine y Televisión en la Universidad de California, por lo que actualmente se desempeña como vicepresidenta de Lynda Obst Productions, responsable de películas como Interstellar.

Noor Alfallah, de 29 años

Noor Alfallah es vicepresidenta de Lynda Obst Productions

Al Pacino, quien mantuvo una relación de diez años con la actriz argentina Lucila Polak y se separó en el 2018, conoció a Noor Alfallah durante la pandemia. Junto a la joven de gran trayectoria mediática, tendrá su cuarto hijo. Su primera hija, Julie Marie, fruto de un breve vínculo con la profesora de actuación Jan Tarrant, tiene 33 años. A sus 60 años, en el 2001, tuvo mellizos mediante fecundación in vitro con la actriz Beverly D'Angelo: Anton y Olivia actualmente tienen 22.

Sin embargo, entre sus relaciones con Lucila Polak y Noor Alfallah, Al Pacino también fue vinculado con la actriz israelí Meital Dohan. Si bien con ella había una diferencia de 36 años, 18 años menor de la que hay con su nueva novia, la actriz al separarse declaró que “la diferencia de edad era difícil”.

Cuando Noor Alfallah nació, Al Pacino tenía 54 años y ganaba su primer Óscar

No se conocieron fotos de la joven embarazada

El historial romántico de Noor Alfallah

Uno de los amoríos más resonantes que tuvo la joven productora fue con Mick Jagger, vocalista de The Rolling Stones. La relación comenzó en 2017, cuando Jagger tenía 74 años y, Alfallah, 22. Si bien ese vínculo terminó en el 2018, la joven, que fue muy juzgada en redes sociales, informó que no se trataba sólo de una historia pasajera, sino que consideraba su vínculo con Mick Jagger su “primera relación seria”.

“Nuestras edades no me importaban. El corazón no sabe lo que ve, solo sabe lo que siente. Fue mi primera relación seria, pero fue una época feliz para mí”, declaró.

Alfallah, hija de madre estadounidense y padre kuwaití

La joven pertenece a la alta sociedad de Beverly Hills

Su primera relacion seria fue con Mick Jagger

En el 2018 fue vinculada por algunos medios con el reconocido actor y director Clint Eastwood, de 93 años actualmente, pero ella aclaró que mantenían una relación de amistad. También se especula que un rumor de romance con Eli Roth, director de Hostel y actor que interpreta al Oso Judío en Bastardos Sin Gloria, se trataba únicamente de una amistad.

Sí fue confirmada su relación romántica con Nicolas Berggruen, inversor y filántropo millonario de 61 años. Si bien el noviazgo se terminó al cabo de unos meses, Alfallah preserva un vínculo cercano con Berggruen, a quien definió como “su mejor amigo de por vida”.

ML / ED