En enero de este 2020, presentó su última película, "Richard Jewell", que dirigió y produjo con 89 años. Y hoy, en su cumpleaños número 90, sigue pensando lo mismo: El retiro no es una palabra que entre en el diccionario de Clint Eastwood, al menos por ahora...

Clint Eastwood es el ícono de Hollywood que rompió corazones desde la pantalla y fuera de ella y que atravesó siete décadas como una estrella cuya luz nunca se apagó. Un verdadero milagro en la meca del cine. Pasó por dos matrimonios e innumerables relaciones (sí, siempre fue mujeriego...) y tuvo ocho hijos con seis parejas diferentes. Pero hay más...

Por supuesto, con un mundo en plena pandemia de coronavirus, la expectativa por saber cómo Hollywood le rendirá tributo a este enorme actor, director y productor es inmensa, pero seguramente haya que esperar para la multitudinaria celebración que se le haría en tiempos normales.

Apadrinado en el gremio de directores por su maestro Don Siegel, Eastwood debutó tras las cámaras en 1971 con "Play Misty for Me" ("Escalofrío en la noche"), donde ya dejaba expuesto su amor por el jazz.

"Play misty for me", 1971 (Cedoc)

Con el tiempo, el productor y director de "Bird" (1988), director y actor de "Un mundo perfecto" (1993), y director, productor y protagonista de "Los puentes de Madison" junto a Meryl Streep (1995) se transformó en uno de los artistas más importantes del mundo.

Desde 1967 Eastwood tiene, además, su propia productora de cine, Malpaso Productions, que ha producido la mayor parte de sus películas.

También fue alcalde de su ciudad natal Carmel, California, desde 1986 a 1988. Y, como se sabe, a nivel político es un republicano de pura cepa, pero siempre se resistió a las súplicas para postularse a la Casa Blanca.

Además de dirigir muchas de las películas que lo convirtieron en la estrella que hoy es, Eastwood dirigió muchos filmes en los que él no actúa, como "Mystic River" (Río Místico, 2003) y "Cartas desde Iwo Jima" (2006), por las que fue nominado a los premios Oscar, y "Changeling" (El sustituto, 2008).

Y si hablamos de familia, es más que numerosa: Eastwood tiene ocho hijos de seis mujeres diferentes,​ aunque solo se ha casado dos veces.

Si alguien cree que los 90 años lo tienen preocupado o pensando en dejar de actuar o dirigir, se equivoca.

"Todavía hay mucha vida en este viejo perro", asegura el hombre nacido en San Francisco, California y que además de sus muchos talentos, también es músico y compositor.

Pianista de jazz autodidacta que incluso un tiempo se ganó la vida tocando el piano en bares, Clint también compuso la música para varias de sus películas.

Imposible olvidar su mirada penetrante y su rostro juvenil que parecía tallado con cincel, allá lejos y hace tiempo cuando era el más rápido del oeste con su gatillo.

Hoy, el hombre de las nueve décadas dice que no piensa en retirarse y que si un día lo hace, no lo avisará.

“Todo lo que mi padre siempre soñó fue retirarse. Y así lo hizo, alrededor de los 60 años. No duró mucho.... Yo lo haré sin despedirme", aclara Clint, cuyo abuelo también llegó a los 90 sin más rasguños que los de la experiencia.

"Y mi madre, Ruth, tenía 97 años cuando se fue... Aprendí de ella que cuando ya no lo disfrutes, es un buen momento para renunciar. Todos morimos eventualmente", sigue Eastwood.

“Envejecer puede ser divertido si te relajas y lo disfrutas. Cuando eres joven, eres muy imprudente. Entonces te vuelves conservador... Entonces, te vuelves imprudente de nuevo. A medida que envejeces, no tienes miedo a la duda", dice Clint en una de sus últimas entrevistas.

Personajes inolvidables

Mientras busco sus palabras en las tantas notas que Clint le ha dado a los medios, me preparo para la maratón de películas en su honor por su cumpleaños. Por ejemplo, DIRECTTV GO preparó cuatro inolvidables, tomá nota:

"Los puentes de Madison" (y será mi quinta cita con este filme, si no más...); "El sustituto"; "La mula" (la última que hizo como actor y que también dirigió, en 2018), y la genial "Alcatraz; Fuga imposible", que protagonizó en 1979 bajo la dirección de Don Siegel.

"Los puentes de Madison" (Cedoc)

Ahora, sigamos con Clint en primera persona...

“Quiero seguir progresando en la vida, aún a mi edad. No quiero quedarme quieto o retroceder. Nunca se sabe cuándo te vas a rendir. Pero lo estoy disfrutando ", dice el actor que lleva acumulada una fortuna estimada de 370 millones de dólares. Y que ganó cinco premios Oscar por producir y dirigir.

Hizo todo en el cine, y sus criaturas entraron al libro de los personajes inolvidables.

Por solo nombrar algunos, el policía Harry Callahan en "Dirty Harry" ("Harry, el sucio", 1971) y, antes, alcanzó la fama interpretando al Hombre sin nombre en los spaghetti westerns conocidos como Trilogía del dólar que dirigió Sergio Leone en la década de 1960 -"Por un puñado de dólares", "La muerte tenía un precio" y "El bueno, el feo y el malo"-.

Y tantas cosas diferentes hizo Clint, que ¡coprotagonizó con un orangután! Se llamaba Clyde y fue en las comedias de acción "Every Which Way But Loose" y "Any Where Way You Can", ambas de los años 70.

"Probablemente me habría retirado hace años si no hubiera encontrado cosas interesantes que hacer. He disfrutado el viaje a esta etapa, así que tengo la intención de disfrutar el resto del viaje, espero que sea largo. Soy un perro con suerte", sigue Clint, el hombre que nació en plena Gran Depresión y que se convertiría en el recio al que nadie pudo imitar arrojando su cigarro o manejando su magnum en el cine.

A los 21 años, cuando pensaba ya en la universidad, fue reclutado en el ejército de los Estados Unidos, y haber aprendido a nadar lo salvó: Casi se ahoga cuando su avión se estrelló en el Pacífico y tuvo que nadar tres millas hasta la orilla.

"Harry el Sucio" (Cedoc)

¿Qué hacía antes de actuar? También, de todo un poco: El joven Eastwood fue socorrista, repartidor de periódicos, empleado de una tienda, bombero forestal y caddie de golf. Hasta que un día, cuando estudiaba administración de empresas en la universidad de Los Ángeles, se unió a un grupo de actuación.

Durante un contrato de 18 meses con Universal Pictures, participó en películas B, incluyendo "Revenge of the Creature" y "Tarantula". "Comencé en 1953, siendo un trazador de líneas si tenía suerte", dice quien en algunas ni aparecía en los títulos.

Tras ser abandonado por Universal, Clint fue a Warner Bros, Fox y Paramount. Pero todos lo rechazaron. Al saber esto, todos querríamos haber estado allí para verles las caras a aquellos visionarios que lo dejaron ir...

Casi dejó de actuar después de su papel en la película "Ambush al Cimarron Pass", de 1958, que de tan mala, se deprimió... Pero afortunadamente cambió el rumbo hacia la televisión: el tiempo se ocuparía de devolverlo con gloria a la gran pantalla.

"Finalmente, decidí hacer televisión a fines de la década de 1950", dice Clint, que de 1959 a 1965 interpretó a Rowdy Yates en la popular serie occidental "Rawhide". El volantazo valió la pena.

Eso lo llevó a los antes mencionados spaghetti westerns de Sergio Leone y a la película de 1971 "Harry el Sucio", con cuatro secuelas, incluida Magnum Force.

Listo, Clint ya tenía su lugar en la primera división de Hollywood con su Harry Callahan enfrentando a los peores villanos. Y como debe ser con todo héroe que se precie, sus frases casi susurradas pasaron a la historia, como "Anda, alégrame el día" o "Sé lo que estás pensando".

"La década de 1980 fue un período de transición para mí, pero la década de 1990 fue bastante buena, porque saqué 'Unforgiven', que estuve pergeñando durante muchos años", dice refiriéndose al filme de 1992 que protagonizó y dirigió, que en español se llamó "Los imperdonables" y que ganó 4 premios Oscar, entre ellos los de mejor película y mejor director.

"Luego comencé a interpretar a personas mayores con ciertos remordimientos y problemas que superar: In 'The Line of Fire' (1993) y diferentes roles", sigue el actor que en 2004 nos hizo llorar a todos, de la mano de Hillary Swank y Morgan Freeman con la película dramática "Millon Dollar Baby", en la que fue director, actor y productor y, además, compuso la banda sonora.

Ese filme obtuvo más de cuarenta galardones nacionales e internacionales y se quedó con cuatro premios Oscar, incluyendo mejor película, mejor director, mejor actriz principal (Swank) y mejor actor de reparto (Freeman).

El actor tiene en total 5 estatuillas de la Academia de Hollywod: Dos Oscar por "Million...", dos por "Los imperdonables" y una, de 1995, que es honorífica (Premio en Memoria de Irving Thalberg).

Cuatro años después, con cuatro filmes dirigidos en el medio, llegaría en 2008 "Gran Torino", dirigida, producida y protagonizada por Clint y que marcó el regreso de Eastwood a un papel estelar después de "Million dollar...".

En "Gran Torino", además, trabajaron dos de sus hijos varones: Scott Eastwood y el mayor, Kyle, pero este último en la banda sonora.

Al ritmo de una película dirigida por año, llegamos a 2018 con un gran papel protagónico nuevamente: Fue un traficante de drogas de 90 años en "The Mule" ("La mula").

Para la última (hasta hoy...) las ganas de actuar se tomarían un descanso: en enero de este año se estrenó el drama criminal "Richard Jewell", que produjo y dirigió, protagonizado por Paul Walter Hauser.

Amores turbulentos

"Dicen que los matrimonios se hacen en el cielo, pero también los truenos y los relámpagos", se ataja Clint, quien de esto sabe bastante...

Clint tuvo un matrimonio de 25 años con la modelo Maggie Johnson, con quien tuvo dos hijos, pero se divorciaron en 1984.

Luego estuvo 13 años con Sondra Locke, su coprotagonista en "Josey Wales", e hicieron seis películas antes de que protagonizaran un duro enfrentamiento judicial. Sondra calificó a Clint de violento, cruel y de haberla echado de su casa, entre otras cositas...

Luego tuvo una relación de cinco años con la actriz Frances Fisher, y un segundo matrimonio que duró 18 años con la periodista de televisión Dina Ruiz, que terminó en divorcio en 2014. Ella es 35 años menor que él y le dio a Clint su úlltimo hijo, Morgan, que hoy tiene 24 años.

Esta es la lista de Clint

Con Roxanne Tunis tuvo a su hija Kimber Lynn Eastwoo (1964). Con Maggie Johnson, tuvo a Kyle y Alison Eastwood (1968 y 1972 respectivamente).

Luego, con Jacelyn Reeves, nacieron Scott Eastwood en 1986 y Kathryn en 1988. Y con France Fisher tuvo a Francesca Fisher Eastwood en 1993. Por último, de su pareja con Dina Ruiz nacería el benjamín de los Eastwood, Morgan, en 1996.

¿Pero no eran ocho hijos? Sí, claro, es que aquí falta Laurie Murray, que hoy tiene 66 años y llegó con cartel francés en 2018, cuando Clint la presentó en sociedad.

Clint y sus 8 hijos en el estreno de "La mula" en Los Ábgeles, 2018 (Cedoc)

Nacida de una relación del actor con una mujer de Seatle -cuya identidad no fue revelada- cuando él estaba comprometido con su primera mujer, Maggie Johnson, Laurie descubrió hace 36 años que su padre era el conocido actor y director hollywoodiense.

Su madre la dio en adopción sin contarle a Clint que estaba embarazada. Hoy, Laurie es parte de la gran familia Eastwood.

Como dijimos en un principio..., allá por el copete de esta nota, Clint Eastwood es un ícono inoxidable de Hollywood con una vida de película.

M.T.