Quién es Paula Mandraccio, la argentina y única representante latina en el festival Cannes Lions

Paula Mandraccio será la única representante de la Argentina y Latinoamérica que brindará un workshop en el festival Cannes Lions. Mandraccio tiene más de 20 años de experiencia en industrias creativas y por eso fue elegida para liderar junto a Hyper Island, el workshop “Hacking the Future of Creativity” que se realizará el 21 de junio en el Palais du festival.

Junto a Benito Berretta, compartirán herramientas creativas personales, métodos científicos para el pensamiento creativo y las claves para aprovechar las virtudes del pensamiento creativo con la neurociencia jugando a favor.

Mandraccio es directora de Bra, una agencia de construcción de líderes positivos que encabeza desde USA y para el mundo. “Cuando me propusieron el año pasado sumarme como speaker, no dude en invitar a los Hyper a venir conmigo. Son ellos los mejores mentores, profesionales y amigos y con quienes mejor pienso y funciono. Con Benito a la cabeza se ha diseñado una herramienta que todos podrán llevarse y esperamos que puedan ponerla en práctica. Estamos ansiosos y contentos de poder compartir el mes que viene allí”, compartió.

Cómo usar las herramientas de la neurociencia en pos de la creatividad

“Uno de los grandes desafíos de la vida moderna es concentrarse. Yo lo entiendo como la habilidad para evitar distraerse. eso es para mí la concentración y en ese sentido, hay maneras de jugar con la biología a favor”, detalló la especialista en diálogo con PERFIL.

“Se pueden usar los ritmos circadianos y los ultradianos; ir a favor de la luz solar, entendiendo que a la mañana uno piensa mejor por la propia química, después de un buen descanso”, ejemplificó. “En ayunas se activa el modo cazador, estás más enfocado, más veloz mentalmente. Así que recomiendo poner reuniones importantes las primeras horas de la mañana, no lo digo yo, sino la propia biodinámica”, recomendó.

“Otro lindo hack es alternar periodos de trabajo de 90 minutos con descansos de 20, ritmo ultradiano, así entrenan los atletas de élite”, destacó.

Cuál es la propuesta de Paula Mandraccio para el evento

En el curso los profesionales darán a conocer las seis virtudes de la creatividad para crear mejores futuros, y optimizar los circuitos cerebrales para idear nuevos proyectos. “Al final del día, los negocios se parecen mucho a cómo piensan sus dueños”, sostuvo.

“Yo insisto en el concepto de mentalidad Web3, que más bien cambia la línea productiva por un diseño de capas donde todo es importante y al mismo tiempo. Tenemos que dedicarnos a construir herramientas y metodologías alineadas con el crecimiento exponencial de nuestro negocio”, explicó Mandraccio y agregó: “Mi rol es primero darle valor a la imaginación como punto de partida y luego diseñar futuros optimistas y con propósito, recordando a las personas que se puede empezar hoy y que, a pensar bien, se aprende.”

Es necesario aumentar la presencia femenina en puestos de liderazgo



“Que lo que pase por mí se transforme en algo mejor. Eso me entusiasma y hace que no me canse. Ya que las máquinas ahora piensan, no sé si mejor pero más rápido, yo les propongo a los humanos que nos dediquemos a imaginar y a emocionar que con eso también podemos cambiar las cosas. Por eso insisto en que diseñar futuros es mezclar un poco todas mis herramientas, la capacidad de pensar, de soñar, y a partir de ahí analizar la brecha y armar el puente para cruzar con la tecnología de nuestro lado. Que los humanos preguntemos mejor hará que la tecnología tenga que responder también mejor”, detalló la creativa graduada en el MIT.

Paula Mandraccio es periodista y empresaria desde hace más de 15 años, fue jurado en Cannes Lions 2022, Embajadora de Gerety Awards en 2021, y actual speaker en Cannes Lions, este año como única referente mujer latinoamericana. Enfocó su esfuerzo en el estudio del diseño de escenarios de negocios futuros y a evaluar herramientas creativas en un contexto en el que la Inteligencia Artificial avanza.