Quirós defendió la gestión del PRO y rechazó las críticas de Larreta: "Es obvio que no hay olor a pis"

El Ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, rechazó las criticas del ex jefe de Gobierno y actual líder de "Volvamos Buenos Aires", Horacio Rodríguez Larreta, asegurando que "no hay olor a pis" en la ciudad de Buenos Aires. "Es obvio que no, salvo que tenga Covid y no pueda oler bien", ironizó.

Quirós remarcó que la ciudadanía “sabe que este espacio político hizo una transformación histórica en la ciudad y siempre los desafíos son dinámicos y van migrando”, expresó en comunicación con Radio Mitre, en referencia al PRO.

"El PRO es un espacio político que tiene cercanía y humanismo, que tiene un foco de centro y centro-derecha muy orientado a la gestión y que transformó a la Ciudad durante tanto tiempo que está bien a la vista", indicó.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Además, informó que, dentro de la fuerza, se están manteniendo conversaciones "para seguir ofreciendo a la sociedad un equipo comprometido", sin embargo, "todavía no está terminado el diálogo".

Horacio Rodríguez Larreta: “No quiero ser parte de una alianza anti nada”

A través de sus redes sociales, Rodríguez Larreta había comunicado a mediados de este mes su postulación como legislador porteño, fuera del PRO. "Vuelvo", tituló la carta en la que confirmó que competirá en las elecciones del 18 de mayo. En el escrito, el dirigente señaló que "hay olor a pis" en la Ciudad de Buenos Aires, refiriéndose a la gestión actual de Jorge Macri.

Situación sanitaria: aumento de casos de sarampión

Por otra parte y en relación a la cartera que comanda, expresó que, desde la gestión de Jorge Macri, pusieron "el foco de atención" a las dos enfermedades que están presentes en la preocupación de los porteños como son el dengue y el sarampión.

"Este año tuvimos una presencia del Aedes aegypti (mosquito que transmite el dengue) muy parecida al año pasado, aunque la gente crea que no. Lo que pasó es que en toda la región no hubo circulación viral. Será un año tranquilo en términos de dengue. El año que viene puede ser diferente", afirmó.

Macri dijo que Larreta "no está bien" y le habló a Milei: "EL PRO ayudó a salir de cada momento crítico a La Libertad Avanza"

Con respecto al sarampión, Quirós destacó la importancia de mantener altas las tasas de vacunación para evitar brotes: “Es una enfermedad también de las más contagiosas de la humanidad, que no tiene circulación habitual en Argentina. Pero que se reinserta el virus cada vez que viene alguien del extranjero con el virus. Lo importante es mantener las tasas de vacunación”.

Además, señaló que la sociedad argentina tiene 95% de vacunados a los niños; y por lo cual el sarampión no circula. Sin embargo, Quirós indicó: “Esa realidad se perdió. Después de la pandemia, bajó 15 puntos la tasa de vacunación de la vacuna triple viral. Eso genera que haya brotes”.

En lo que va del año 2025, los casos confirmados pasaron de 91 a 507, lo que implica un aumento de cinco veces en comparación con el mismo período del año pasado, según el reporte elaborado por expertos en epidemiología de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Aclararon que ese aumento de los casos está vinculado a la persistencia de bajos niveles de vacunación y los movimientos de personas entre países. Los brotes se registran en Argentina (con 14 casos reportados), Estados Unidos, México y Canadá.



RM / Gi