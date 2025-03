Horacio Rodríguez Larreta: “No quiero ser parte de una alianza anti nada”

Luego de confirmar su candidatura a legislador porteño, Horacio Rodríguez Larreta expresó sus diferencias con otros referentes del PRO y sostuvo la política debe recuperar el diálogo. “Hay que dialogar con los que piensan diferente, dialogar con los que pensamos todos igual es facilísimo”, dijo en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

Hace unos días conversamos con Jaime Durán Barba sobre vos. Jaime había comenzado contando que el PRO está muerto. Decía textualmente que era un partido de centro en el que vos cumplías un papel muy importante, Marcos Peña cumplía otro papel muy importante, el propio Jaime Durán Barba llevaba al PRO hacia un partido de centro derecha, pero centro, masivo, con ánimo popular, digamos. Y que se había corrido extremadamente a la derecha. Y él planteó que vos podías recrear ese espíritu de centro que tenía el PRO.

Sí, como dije antes, Jorge, yo estoy en el mismo lugar. Yo creo en eso, creo en la diversidad, creo en respetar que piensen diferente. No creo en los extremos, no creo en los ataques, no creo en los insultos, no creo en la división de la Argentina, el famoso "divide y reinarás". No, no pasa por ahí. Yo estoy totalmente identificado con lo que dice Jaime, que fueron los valores no solo del PRO, sino de Juntos por el Cambio, y así gobernamos la ciudad. Y déjame decirlo con mucho orgullo, el trabajo que hicimos en la ciudad.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Nosotros teníamos un frente muy amplio, diverso, y todos participaban. Y había discusiones, nos poníamos de acuerdo. Eso es lo que la Argentina necesita. Más allá de que hoy vote eso o no lo vote, esa es mi convicción. Yo sigo en el mismo lugar que es lo que dice Jaime. Y si tengo la oportunidad de recrear un espacio político con esos valores, lo voy a hacer. Porque siento que es lo que la Argentina necesita. Y en la ciudad, lo mismo.

Entrevistamos ayer a Santoro y él coincide mucho con lo que vos decís. Él también está en contra de cualquier violencia oral, cualquier tipo de insulto, con cierto grado moderación, con incorporar la idea del otro. Incluso viene del radicalismo, viene del alfonsinismo. Por un lado, ¿te sentís más cerca de Santoro que de Patricia Bullrich? Y por otro, si una vez electo, ¿creés que con Santoro te vas a poder entender mejor?

Horacio Rodríguez Larreta: "Si Milei me hinchó las pelotas lo voy a decir, y si la Ciudad tiene olor a pis también"

Mirá, no lo sé. No lo sé, no lo conozco tanto. He interactuado alguna vez con él, pero no lo conozco tanto. También es cierto que representa una fuerza, el kirchnerismo en la ciudad, que no me identifico, por supuesto. Pero yo tengo vocación de diálogo, y hay que dialogar con los que piensan diferente. Dialogar con los que pensamos todos igual es facilísimo, eso lo hace cualquiera. Yo siento que con el que piensa diferente, y buscando puntos de encuentro, yo goberné la ciudad.

Sí, obviamente que si me toca volver a trabajar en la ciudad como legislador, voy a trabajar igual que como goberné siempre. Yo puedo sostener lo que digo que voy a hacer con los hechos. En la ciudad siempre hubo diálogos, siempre hubo acuerdos, incluso con la oposición a la que Santoro forma parte. Teníamos una relación muy civilizada, incluso en los desacuerdos. Y déjame decir, trabajando así, buscando el diálogo y el acuerdo, hicimos una transformación monumental. Una transformación por ahí más grande en la historia de muchísimas décadas en la ciudad.

Hicimos muchas cosas laburando así, seguir ese camino, con el foco en la trasformación, en seguir transformando la ciudad. Hay muchos proyectos que hoy la ciudad necesita. Sacar las vías y las barreras del Sarmiento, por ejemplo. Eso hay que encararlo ya. Y lo hicimos en otras líneas, como el Mitre, el San Martín, hay que hacerlo en Sarmiento también.

Ahora, vos no querías hacer subte. Yo te paso el aviso porque estamos esperando el subte con la parada en la calle California.

Sí, el subte requiere inversiones que solo se pueden hacer con financiamiento, con crédito. Y a mí me tocó gobernar con el kirchnerismo, donde era imposible el crédito a largo plazo. Acá estamos hablando de créditos a 30 años para poder hacer un subte. Así se financia en todo el mundo. Si hoy hubiera en la Argentina, que todavía no la hay, pero si hubiera en algún momento la oportunidad de tener créditos a muy largo plazo, bienvenido.

A mí me tocó que no había crédito ni para el día siguiente. Y además hicimos un montón de obras que todo el mundo ve. El Paseo del Bajo, hace 70 años que se estaba esperando, el levantar los trenes. Ojalá podamos hacer más obras. Las del subte especialmente requieren créditos muy largos.

Quería llevarte ahora al nivel nacional. En la conversación con Jaime Durán Barba también nos preguntábamos si podía surgir un espacio similar al frente anti Bolsonaro que se armó en Brasil, que unió a sectores que iban desde la centro-izquierda hasta la centro-derecha y llevó la candidatura de Lula Da Silva y Geraldo Alckmin. ¿Qué opinás de que en la Argentina, en 2027, haya una gran coalición que vaya desde el radicalismo, lo que representó Cambiemos y Juntos por el Cambio, incluso el peronismo, en una especie de alianza anti-Milei?

No, yo no quiero ser parte de una alianza anti-nada. Yo creo que cuando se construye desde el "anti" no termina bien. Tenemos que construir a favor de una idea, a favor del desarrollo. Yo no voy a ser parte del "anti", no creo en el "anti". Y tenemos muchos ejemplos en la Argentina de "anti": antiperonismo, antialfonsinismo, antimenemismo, anti no sé qué, antimacri, anti el otro...

No, basta de "anti". Construyamos una vez por la positiva, con gente que tenga una visión de país común. Yo no voy a ser parte del "anti", me parece que está errado en su concepción. Yo creo en el desarrollo, en tener un país que vaya para adelante, en un país donde se respeten las instituciones, pero que crezca, que haya trabajo con valor agregado, y que cada vez se produzca más.

Horacio Rodríguez Larreta apuntó a los dirigentes de PRO por su cercanía con Javier Milei: "No sabemos bien de qué lado están"

En el año 2007 entrevisté a Roberto Lavagna en las oficinas que él tenía en Diagonal Sur y cuando terminamos, el fotógrafo le iba a sacar una foto con el Obelisco de fondo. En ese momento, el saltó como un resorte y dijo: "No, no, de ninguna manera, a mí usted me fotografía contra Tribunales, porque si no, van a decir que yo en realidad lo que quiero ser es jefe de gobierno de la ciudad y no presidente". Escuchándote a vos y tu visión del pos-mileísmo, la reflexión que tengo es que vos pensás que vas a ser presidente en 2031, y que en 2027 lo mejor que podría pasarte es ser jefe de gobierno de la ciudad. Pero bueno, no te pido una respuesta si querés.

No me pedís una respuesta, y la verdad que no la tengo. Yo me saco feliz una foto con el Obelisco de fondo. Yo amo a mi ciudad y extraño a mi ciudad, a la ciudad que teníamos y que vamos a volver a ser, y seguir transformando.

MC CP