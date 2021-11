Reclaman acceso a baños públicos en los parques Avellaneda y Agronomía

Durante los días más cálidos los parques Avellaneda y Agronomía comienzan a ser lugares a los que confluye mucha gente y los vecinos del lugar piden que se instalen baños públicos. La falta de sanitarios va en contra de una Ley sancionada en 2018 que obliga al Estado porteño a garantizarlos.

Con la mayor flexibilización para circular, los parques son muy visitados y por eso apremia la necesidad de que se coloquen baños. La ley porteña 6.107, aprobada el 13 de diciembre del 2018 en la Legislatura y promulgada el 3 de enero del 2019 por decreto, dispone "una implementación de los baños públicos de manera gradual en parques de una superficie de un mínimo de tres hectáreas". Esta medida abarca a los parques Avellaneda, Centenario, Chacabuco, Indoamericano, Lezama, Rivadavia, Saavedra, Sarmiento, Costanera Sur, Palermo y Agronomía.

De todos modos, aunque la ley se aprobó, nunca se llegó a reglamentar y, por consiguiente, a ejecutarse. La diputada María Rosa Muiños, del Frente de Todos, presentó un pedido de informe a la Legislatura para conocer la situación de la resolución y las causas de la demora de la instalación de baños.

Un grupo de personas de la zona, aglutinadas en la Mesa de Trabajo y Consenso (MTC), fue el que tuvo la iniciativa de insistir con la necesidad de los sanitarios, para promover el bienestar tanto de vecinos, como de la gente que se acerca a los parques para disfrutar el aire libre. En el circuito del parque Avellaneda hay una construcción que estuvo habilitada hasta 2019 y que tiene baños públicos, pero que están cerrados desde entonces.

“Hay muchas situaciones de deterioro y abandono, pero lo de los baños es lo más grotesco”, detalló a Télam Carla López, integrante de la MTC. "Hay muchas familias festejando cumpleaños de los chicos" y se da "un sobre uso del parque para lo social, pero los baños están cerrados", destacó otra vecina.

Los comerciantes gastronómicos se sumaron al pedido, ya que los visitantes acuden a ellos para utilizarle las instalaciones. "No le decimos a nadie que no puede usar el baño, pero nos pasa que los fines de semana se llena de gente que pide entrar para ir al baño y los comensales que están en el salón quieren usar el sanitario y no pueden", declaró a Télam una empleada de una cafetería del lugar.

En cuanto al parque de Agronomía Rodrigo García explicó a Télam: "En el predio ocurre que, pese a que hay varios edificios universitarios que cuentan con baños, no se puede acceder, entonces tenemos un problema". "Los fines de semana, cuando el parque desborda de gente, hay situaciones que generan mucha incomodidad y que las que más las padecen son las mujeres, las infancias y las personas mayores, que la pasan mal porque necesitan ir a un baño", concluyó.

