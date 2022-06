La izquierda y el kirchnerismo presentan amparos contra la prohibición del lenguaje inclusivo en las escuelas porteñas

Celeste Fierro y Vanesa Gagliardi, referentes del Frente de Izquierda, presentaron este lunes ante la Justicia un recurso de amparo en contra de la resolución que impuso el Gobierno de la Ciudad de Buenos Airespara regular el uso del lenguaje inclusivo dentro de las aulas porteñas. Laura Velasco, del Frente de Todos, también postuló un reclamo sobre el tema.

Ambas referentes del MST argumentaron que la medida aprobada por el Ministerio de Educación de CABA “reduce la libertad de expresión y los derechos de género”.

Soledad Acuña advirtió que los docentes que utilicen lenguaje inclusivo serán sancionados

Tanto Fierro como Gagliardi criticaron la gestión de la titular de la cartera de Educación porteña. La primera afirmó: “Acuña atrasa y discrimina. En sus siete años de gestión como ministra, desde 2015 hasta hoy, redujo el presupuesto educativo del 23% al 19%. Ahora también pretende reducir autoritariamente la libertad de expresión y los derechos de género reconocido en leyes y constituciones”

“Al deterioro social, la superpoblación de aulas, el bajo presupuesto educativo y la precarización docente se suma que, durante la pandemia, Acuña y su jefe Rodríguez Larreta no garantizaron computadoras ni conectividad. Allí están las causas del retroceso en la comprensión de textos” agregó Gagliardi a los dichos de su compañera.

En esta misma línea, Fierro añadió: “Frente a esta medida tan absurda y reaccionaria, que ahora quiere imponer sanciones a les docentes que no la cumplan, defendemos el derecho democrático de cada docente y estudiante de utilizar o no el lenguaje inclusivo” y remarcó que “la caída en la comprensión de textos no mejorará porque se lo prohíba”.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires aseguró que se sancionaría a los docentes que no cumplieran con la normativa vigente.

La doctora Mariana Chiacchio, del Cadhu (Centro de Abogades por los Derechos Humanos) es quien patrocina el amparo de las referentes del Frente de Izquierda, y este será tratado en el Juzgado Contencioso Administrativo porteño N°22, a cargo de la jueza María Rosa Cilurso.

Por otra parte, la legisladora porteña del Frente de Todos, Laura Velasco, también presentó un amparo, en este caso colectivo, en contra de la nueva normativa. “Es antidemocrática”, argumentó.

“La misma resolución de la ministra deja entrever que no hay ningún fundamento científico/académico que diga que algunas de las formas del lenguaje inclusivo -como la X, la E o el ‘arroba’- puedan dificultar las prácticas del lenguaje a les estudiantes”, explicó Velasco en diálogo con Télam Radio.

Más artistas, escritores e intelectuales cuestionan el veto al lenguaje inclusivo en escuelas porteñas

La legisladora añadió que “la Ciudad de Buenos Aires tiene una enorme tradición progresista, una constitución en CABA que habla de la perspectiva de género” y expresó que “cree que la ministra se ha equivocado mucho y debería conocer que esto ha creado un enorme malestar en la comunidad educativa”.

“Nos preocupa que sea una escalada, porque antes eran declaraciones y ahora directamente se trata de herramientas que hacen a la política educativa y pública, y en CABA ya hemos perdido más de 12 puntos de presupuesto educativo”, concluyó Velasco.

