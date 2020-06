Juan Carlos Murillo, de ACNUR: "Es importante no ver a los refugiados como portadores del virus"

"Aún en tiempos de pandemia, existen personas que sufren persecución, violencia, que en sus países hay inseguridad y violaciones a los derechos humanos y frente a ellas es importante que, si las fronteras han sido cerradas, se establezcan excepciones para que puedan ingresar. La pandemia no discrimina pero nosotros sí tenemos la oportunidad de hacer el cambio, hacer la diferencia", reflexionó Juan Carlos Murillo, representante regional de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados para el sur de América Latina, entrevistado por PERFIL.

—¿Temen desde ACNUR que los cierres de fronteras y políticas semejantes que algunos gobiernos promueven se perpetúen en la región y el mundo con la excusa de la pandemia?

—La pandemia no discrimina, los que discriminamos somos nosotros. Es fundamental que reconozcamos que subsisten necesidades de protección internacional y que es necesario atender a esas personas. El cierre de fronteras, por sí mismo, no va a salvaguardar todos los intereses de un Estado. Hay que hacer un balance entre la seguridad y la salud pero, igualmente, las necesidades de protección internacionales. Y tenemos que reconocer que nadie está a salvo hasta que todos lo estemos. En consecuencia no debemos dejar a nadie atrás.

"El cierre de fronteras no va a salvaguardar todos los intereses de un Estado. Hay que hacer un balance entre seguridad, salud y las necesidades de protección"

—¿Hay temor a una estigmatización del migrante?

— Es importante que no veamos a los refugiados o solicitantes como portadores del virus. Ellos, al igual que nosotros, podemos contagiarnos y en consecuencia va en beneficio de todos que, entre todos, nos cuidemos. Las personas que participan en la movilidad humana, en particular los solicitantes de asilo y refugiados, también contribuyen a paliar los efectos de la pandemia. Muchos se han incorporado al sector de la salud, como enfermeros y médicos, por lo que va en interés de todos ayudarnos.

—¿Tomaron nota del deseo cada vez mayor, en una parte de la población migrante venezolana, de retornar a su país? Muchos de ellos llegaron a solicitar asilo en la Argentina...

—Es cierto que el impacto de la pandemia y la crisis en la población venezolana es sumamente fuertes y, en una situación tan dramática, las personas se cuestionan o no si deben considerar el regreso a Venezuela. Aquí es importante remarcar que la repatriación humanitaria es un derecho humano fundamental. Pero lo importante es distinguir si las personas están tomando una decisión ante una situación desesperada o si más bien es una decisión informada, más allá de que hoy las fronteras siguen cerradas.