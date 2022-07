¿Ricardo Darín se muda a Uruguay?: “Odiadores a dormir”

Ricardo Darín tramitó la ciudadanía uruguaya y no tardaron en surgir las especulaciones sobre su posible retirada del país en medio de la crisis que atraviesa la Argentina, sobre todo considerando que cuenta con una propiedad en el país vecino en la que suele pasar bastante tiempo. Sin embargo, el actor no tardó en aclarar que mantendrá su residencia actual.

“No fui a filmar ninguna película, fui a visitar y a hacer los documentos, ya está. Ya tengo los definitivos. Ahora los tengo que renovar cada tres años”, le confirmó Darín al periodista uruguayo Martín Lema, quien luego difundió las declaraciones en el programa El Show del Regreso por Radio Ensamble Contenidos.

A su vez, el periodista, quien se encontró con el actor en un local de la capital argentina, le consultó a este por su opinión luego de visitar Uruguay: “Muy bien. Lo único que me faltaba era el termo abajo del brazo y el mate”, señaló.

“Estoy muy contento de que Uruguay haya entrado en el Mundial, porque estuvimos cortando clavos en un momento”, agregó después con respecto al ámbito futbolístico.

Además, el actor no perdió la oportunidad de lanzar una humorada y bromeó con respecto a su identidad luego de que Lema le pidiera que mencionara su nombre: “Soy Arnaldo André, de origen paraguayo. No, con la voz te das cuenta, soy Osvaldo Laport”, respondió entre risas.

Publicación de Ricardo Darín en Twitter donde aclaró que no se iría a ningún lado luego de que comenzaran a surgir las especulaciones sobre una posible mudanza.

La breve entrevista fue realizada la semana pasada, aunque las declaraciones se difundieron este lunes y rápidamente se expandió el rumor de que Darín se sumaría a la lista de artistas y empresarios que decidieron mudarse del otro lado del Río de la Plata, tal como Marcos Galperin y Susana Giménez.

“Perdón por la molestia, solo quiero aclarar que no me fui a vivir a ningún lado, que no sea mi casa. Sigo pagando impuestos en mi país, como lo hago desde hace 50 años. Odiadores a dormir, es tarde”, respondió el actor de forma contundente en su cuenta de Twitter una vez que estuvo al tanto de los rumores.

