Darín contó el sufrimiento de su madre por el corralito del 2001: "Mentí descaradamente solo para intentar tranquilizar su alma"

Ricardo Darín participó de la presentación del documental 2001: el año del corralito, una producción de History que estrena el 5 de diciembre. Allí contó las vivencias personales de ese año y cómo lidió con el sufrimiento de su madre, quien perdió dinero que jamás pudo recuperar: "No fui tan afectado, lo cual es una falacia pero sé de gente como mi madre misma que sufrió muchísimo".

Ricardo Darín vuelve a la televisión para "narrar la historia"

Bajo la conducción de César Sabroso para toda Latinoamérica el actor contó su experiencia en el rol de narrador del documental: "Me pareció lógico que me convocaran a mí después de haber experimentado La Odisea de los giles. El documental es una síntesis de lo que le ha ocurrido a miles y miles de personas, pero muestra el dolor y la desazón en la que se vio sumergida tanta gente".

Darín contó que, en principio, la realización del especial estaba pensado para que él figurara como un narrador presente, pero esta no fue la idea final que quedó en el documental: "Lo que ocurrió es que justo en ese momento yo estaba filmando 1985, una película que habla del juicio a las juntas militares, pero todo mi aspecto estaba trastocado en función de la obligación que tenía para con la película. Así que expuse esto a la gente de producción y demás, que lo entendieron amablemente. No convenía que yo utilizara ese aspecto. Entonces nos quedamos con la idea de hacer una narración en off y eso fue lo que ocurrió. Me sentí orgulloso, honrado".

Un 57% tiene temor a que el Gobierno imponga un corralito

"Que tengamos al alcance de la mano los elementos para aprender no significa que aprendamos. Nuestra democracia es joven, sigue siéndolo, tenemos pocas décadas para destacar en el ejercicio de la democracia. Esto nos lleva a estar en una posición "privilegiada" de entender cuáles son los males que nos hacen pasar de una crisis a otra. Hay gente que cree que hay que estar de un lado u otro, yo creo que en nuestro país no supimos leer las coordenadas y no buscamos una salida en común, para adelante con objetividad (...) Deberíamos proponernos tratar de recuperar ese país que soñaron nuestros antepasados", explicó el actor ante la pregunta de porqué considera que Argentina siempre se ve hundida en situaciones de crisis.

Alberto Fernández negó la posibilidad de una devaluación y un corralito

El protagonista de Nueve Reinas y Relatos Salvajes se refirió a la experiencia que atravesó con familiares cercanos durante el 2001, pero en especial lo que vivió su madre, Renée Roxana, quien perdió todo el dinero que tenía durante el corralito y se llevó esa angustia hasta el final de sus días: "Le pasó a mi madre y de no ser por la existencia de mi hermana y la mía, ella la hubiese pasado mucho peor. Mi madre murió hace tres años. Hasta el último de sus días estuvo preguntándome si existía alguna posibilidad de recuperar el dinero que había perdido en un banco".

"Cuando faltaban algo así como un mes y medio para que se produjera su muerte, ella estaba muy deteriorada, físicamente estaba realmente muy mal, el desenlace se avecinaba y todo nos hacía suponer que iba a ser ineludible. Y por esas cosas extrañas que tiene la vida, con Florencia, mi mujer, un día que la fuimos a visitar decidimos mentirle. Mentí descaradamente solo para intentar tranquilizar su alma", agregó Darín, quien además remarcó que su madre se sintió estafada y humillada, y que esto lo llevó a tener que decirle una mentira piadosa para hacerla sentir mejor, dándole esperanza de que todo "se podía solucionar".

Argentina entre dos grandes crisis: ¿el país está peor ahora que en 2001?

Además, el actor hizo una reflexión sobre la importancia de que todos los argentinos comprendan que la unidad y la memoria son el único camino para salir de cualquier crisis: "Lo que tenemos que hacer es no creer que son los políticos lo que no van a salvar, en todo caso, los funcionarios públicos, gente que hemos decidido, para bien o para mal, que nos representen y que tienen que cumplir con esa labor. A quienes debemos exigirles que nos escuchen permanentemente. O sea, la responsabilidad de los pueblos es de los pueblos. Sobre todo en términos de aprender, recordar y anotar”.

MM/FL