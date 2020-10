Un 57% tiene temor a que el Gobierno imponga un corralito

La crisis económica que se potenció con la pandemia del coronavirus sigue golpeando fuerte a la Argentina y crece el temor en la sociedad a que se repita lo sucedido en la crisis económica y social del 2001. Así se desprende de la última encuesta de Giacobbe & Asociados, que indica que un 57% tiene miedo a que el Gobierno imponga un corralito a las cuentas bancarias.

Ante la pregunta de si tiene temor a que el Gobierno de Alberto Fernández implemente un corralito, un 57,4% respondió afirmativamente, un 27,7% dijo que no y un 14,4% no sabe qué puede suceder. La consultora hizo este relevamiento de 2.500 casos entre el 27 y 29 de septiembre a dispositivos móviles con un margen de error del +/- 2%.

En esa línea, la económica es uno de los temas que más preocupa. Es que sólo un 18% confía en el peso argentino para ahorrar, un 56,1% prefiere los dólares como moneda de ahorro, 12.9% confía en ambos por igual y un 12.7% en ninguno. Además, solo un 31.2% abriría una empresa o un emprendimiento en la Argentina actual, mientras que un 68.2% no lo haría.

¿Por qué hay temor sobre un corralito a los depósitos en dólares?

"Los miedos sobre lo vivido en el 2001 se han activado, y en cierta forma logran trascender a generaciones que no han transitado esa experiencia. El 57.4% tiene temor a que el gobierno implemente un corralito, contra 27.7% que no registra miedo. Sucede también que, cuantos más estudios o más ingresos, crece la fobia. Apenas algo más de la mitad de los peronistas y los kirchneristas están seguros de que no habrá tal medida, el resto teme o, por lo menos, duda", explicó Jorge Giacobbe.

En esa línea, agregó: "En una Argentina que necesita más proyectos, el 31.2% indica que abriría una empresa o un emprendimiento (guarismo que resulta ser 59% y 73% entre peronistas y kirchneristas). El entusiasmo es sectorial. En cambio, el 68.2% se niega a la idea. La voluntad de emprender, contraria a ahorrar en dólares o temor al corralito, crece cuanto menores los ingresos y menores los estudios. En términos generales, apenas el 18% de los argentinos indica confiar en el peso como moneda de ahorro, contra el 56.1% que confía en el dólar. Es brutal la diferencia".

En caída libre: la imagen negativa de Alberto Fernández supera por más de 10 puntos a la positiva

Alberto Fernández tiene más imagen negativa que Macri

En cuanto a las imágenes de los principales líderes políticos, se observa que el presidente Alberto Fernández tiene más imagen negativa que su antecesor Mauricio Macri (52.8% contra 52.4%).

De todas maneras, con respecto a la encuesta anterior de hace 15 días, la imagen negativa del mandatario nacional tuvo un considerable baja. "En términos de imágenes personales, durante los últimos quince días las figuras del oficialismo han tenido un respiro. Si bien la positiva de Alberto Fernández cayó un punto, también se descomprimió 2% su negativa. La positiva de Cristina Kirchner no se movió y hasta bajó un punto su negativa. Algo parecido para Axel Kicillof", explicó Giacobbe.

En cuanto a la cuarentena por el coronavirus, ya un un 55,7% se niega a extenderla hasta medidos de octubre. Solo un 33,3% lo haría, mientras que un 10.8% no lo tiene en claro. De esta manera, se observa que la aprobación del aislamiento obligatorio cayó 50 puntos porcentuales desde marzo hasta octubre.

EuDr CP