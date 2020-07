Siguen muriendo ladrones: esta vez uno habría infartado asaltando una zapatería de Flores

Mientras el caso del jubilado que mató a un ladrón en Quilmes sigue generando amplia polémica, y también conmovió un episodio similar en Mar del Plata, otro delincuente murió este jueves 23 de julio tras entrar a robar en una tradicional zapatería del barrio porteño de Flores. En el episodio, el dueño del local fue herido de un balazo en la mano y también lesiones en el rostro, aunque está fuera de peligro. Lo llamativo del caso es que el ladrón, un hombre de unos 65 años, no tenía heridas visibles y los investigadores sospechan que habría infartado mientras peleaba con el comerciante.

El hecho se registró a las 11.50 en la zapatería Muglia, ubicada en la calle Membrillar 25, a metros de la avenida Rivadavia, en el centro comercial de Flores. Fuentes policiales informaron que todo comenzó cuando el ladrón ingresó al local simulando ser un cliente, pero a los pocos segundos extrajo un arma de fuego y amenazó al dueño, a quien le exigió que le entregara el dinero de la caja.



En ese momento el comerciante, identificado como Juan Muglia, habría entregado el dinero y el delincuente lo habría amenazado para conducirlo a la parte trasera del local, con intenciones de dejarlo maniatado para luego escapar. Fue entonces cuando el dueño de la zapatería se resistió, trabándose en lucha con el ladrón, quien le disparó un tiro que impactó a Muglia en la mano izquierda.



El propietario de la zapatería Muglia, de Flores, recibió un balazo en la mano y sufrio lesiones en el rostro, pero está fuera de peligro. (Foto: Télam)

"Juan tomó el arma por el lado del cañón, esta se disparó y le produjo una herida de arma de fuego en la mano", contó Pablo Torres, amigo y abogado del comerciante. Según las fuentes, el forcejeo habría continuado hasta que ambos hombres golpearon contra la vidriera del negocio, que se rompió estruendosamente, tras lo cual el delincuente quedó inconsciente.



"Continúan en lucha hasta que este señor dejó de luchar, Juan salió del local con el arma y pidió ayuda, mientras que el delincuente quedó en el interior del local", explicó el abogado del zapatero.



El SAME llegó a los pocos minutos y constató que el ladrón, de entre 65 y 70 años, había fallecido. En principio, los pesquisas establecieron que no sufrió ningún disparo y a simple vista no tenía manchas de sangre ni heridas cortantes.



En tanto, el comerciante herido fue trasladado al hospital Piñero donde fue atendido por "herida de arma de fuego en mano izquierda con orificio de entrada y salida, y lesiones múltiples en el rostro", aunque se encontraba fuera de peligro.



Efectivos de la Comisaría Vecinal 7C fueron alertados por el hecho y se entrevistaron con el damnificado, que este miércoles había reabierto su negocio por disposición del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tras cuatro meses de aislamiento social por el coronavirus.



Los investigadores procuraban determinar ahora si el asaltante murió como consecuencia del golpe durante el forcejeo o si en la pelea sufrió un infarto, dijeron las fuentes. Dentro del negocio, la Policía secuestró un revólver calibre 32 largo y un plomo de ese arma, añadieron las fuentes.



La Unidad Criminalística que arribó al lugar adelantó que entre las pertenencias del cadáver no había ninguna documentación y que en un bolsillo de la campera tenía una navaja y una bolsa de tela con cuatro precintos negros.



"Le entraron a robar al muchacho y en el forcejeo se disparó el arma, él estaba bastante lastimado y murió el delincuente", relató otra comerciante de la cuadra al canal TodoNoticias, señalando que "todo el tiempo suceden situaciones de robo dentro de las galerías, en locales, en la calle, en los restaurantes, Flores es un lugar de bastante delincuencia".



"La situación que todos estamos pasando y por fin decir 'trabajamos', intentando salir adelante y que pase esto, la verdad que la conmoción es muy grande", expresó y sobre el herido dijo: "Es un hombre de Flores de muchísimos años, una persona que abría su comercio en el tiempo que se pudo".



En tanto, un amigo del comerciante que se identificó como Leandro indicó que Juan, casado y con una hija, "es un laburante, fuimos juntos al primario, fuera de la cuarentena vamos a jugar al paddle, vamos a cenar, es un pibe de laburo y de venir a trabajar todos los días, tomando los recaudos por la inseguridad".

