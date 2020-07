Quiénes son los acusados por el robo al jubilado que mató a un ladrón

La banda de ladrones que entró a robar a la casa del jubilado Jorge Ríos (71) está vinculada con la villa La Vera, y la barrabrava del Cervecero. "Como no hay fútbol ,se dedican a robar", había dicho el abogado que defiende al jubilado que mató a uno de ellos de dos tiros, según determinó la autopsia. Se entregó este miércoles 22 uno de los acusados y quedan dos prófugos.

Martín Ariel Salto (26) se entregó pasadas la medianoche de hoy en la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Quilmes, donde quedó a disposición del fiscal de la causa, Ariel Rivas. Ayer había sido detenido Cristian “Dibu” Chara, de 23 años.

“Fueron barrabravas de Quilmes los que robaron y atacaron a Jorge”, había adelantado el abogado del jubilado, Alejandro Cid Aparicio. "Como no hay fútbol, se dedican a robar", indicó el letrado. De inmediato la mirada se centró en el paravalanchas y la información alrededor de Franco Martín Moreyra, el delincuente que mató el jubilado, la primera en confirmar ese vínculo.

Martín Salto se entregó a la policía.

Los ladrones, que el viernes 17 ingresaron a robar a la casa del jubilado, forman parte de la barra de Quilmes del barrio La Vera. Franco “Piolo” Moreyra exhibía en sus redes sociales imágenes en la popular del club de fútbol.

Dibu Chara y Martín Salto, los dos detenidos que tiene la causa, también forman parte de las segundas líneas de la barra de Quilmes, según detalló el periodista Gustavo Grabia.

Piolo Moreyra “creció en la barra bajo la protección de El Topo primero y el Colo después (que murió hace cinco años). El Topo fue el número dos de Osvaldo Dedo Becerra, el mítico jefe de la barra de Quilmes”, detalló el periodista especializado en barras.

La bandera de “La Vera” acompaña muchas de las imágenes de Piolo y la camiseta de Quilmes está como factor común con los Salto, el último de los detenidos.

Franco Moreyra en uno de los viajes con la banda de La Vera.

Balas. Moreyra murió el viernes en plena calle Ayolas al 2700, en Quilmes Oeste. El jubilado Ríos le disparó, cuando los cinco delincuentes que ingresaron a su casa y lo golpearon para robarle, estaban huyendo.

Fueron dos los disparos que recibió Piolo. Uno le ingresó en el tórax y se alojó en el hombro derecho y el otro por el abdomen. Este último impacto fue el mortal, según precisó Télam, “le provocó hemorragia abdominal y un shock hipovolémico”.

Por la muerte del ladrón, el jubilado Ríos está bajo arresto domiciliario acusado de “homicidio agravado por el uso de arma de fuego”, que prevé una pena de 10 a 25 años de prisión y su familia denunció que recibe amenazas del circulo cercano a los ladrones.

Sin ir más lejos, la familia de Moreyra se manifestó ayer frente a la casa del jubilado; y la ex pareja del ladrón muerto le recriminó que “dejó a sus hijos sin un padre”.

Según se informó uno de los prófugos fue liberado en abril pasado de una unidad carcelaria, en el marco del habeas corpus colectivo que permitió flexibilizar la salida de presos bonaerense por la pandemia del coronavirus.

El hecho. El viernes 17, cerca de las 5, los ladrones ingresaron por tercera vez en la misma noche a robar a la vivienda de Ríos, ubicada Ayolas al 2700, en Quilmes Oeste.

El jubilado fue sorprendido mientras dormía y fue golpeado e intimidado por los asaltantes con un destornillador mientras le exigían dinero. Pero el hombre se resistió y extrajo una pistola Bersa Thunder calibre 9 milímetros y les efectuó al menos seis disparos que los hizo huir.

Parte de la secuencia quedó registrada en las cámaras de seguridad de la cuadra. Se ve a los cinco delincuentes merodear y luego de ingresar a la casa con intenciones de robo, escapar.

También se observa cuando Moreyra queda rezagado del resto de la banda porque estaba herido en un tobillo y trató de huir rengueando hasta que cayó. En los mismos videos se ve que Ríos sale armado de su casa y alcanzó a Moreyra, lo golpea y lo patea.

Este martes, Ríos, herrero de profesión, dijo que "no nací para matar a nadie” y que no es un “delincuente”. Por su parte, el ministro de seguridad Sergio Berni, contó que se reunió con Ríos y que vio "a una persona totalmente abatida, totalmente destrozada por una situación que no provocó".

"Se fue a dormir con la única intención de descansar, fue abordado por estos delincuentes, tuvo que luchar por su vida, en un cuerpo a cuerpo, literal, porque su relato es muy claro cuando dice que le querían clavar un destornillador y cómo se defendió, y que forcejearon por la pistola", agregó Berni.

