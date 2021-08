Entrevistado este sábado por Marcelo Bonelli y su equipo en "Sábado Tempranísimo", el tradicional ciclo político de Radio Mitre, el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta repasó muchos de los temas candentes de campaña rumbo a las PASO, y aunque que con su habitual tono medido rehuyó casi todas las polémicas, fue duro con el tema de la maestra de La Matanza: "Cuando me contaron lo que dijo el Presidente sobre esa maestra podía creerlo... Ese mensaje de Alberto Fernández es espantoso".

Rodríguez Larreta insistió en la necesidad de "dejar de echar culpas y mirar de una vez hacia adelante", y en ese marco tuvo que enfrentar que le preguntaran sobre las explosivas acusaciones que le dedicó este viernes el liberal Javier Milei, calificándolo de "zurdo de mierda que puedo aplastar, te puedo arrastrar aun en sillas de ruedas", a lo que el jefe de Gobierno puso distancia: "No, yo no puedo contestar eso... Las declaraciones de Milei son agresiones, con las que no me puedo enganchar. Sin comentarios...".

"Eso es justamente lo que la Argentina no necesita", agregó en alusión al precandidato libertario, y cuando le dijeron si lo preocupaba el nivel de adhesión que viene mostrando en las encuestas, Larreta contestó: "Nosotros no estamos preocupados por las encuestas ni por Milei, a nosotros nos preocupa la seguridad en la provincia de Buenos Aires, nos preocupa la inflación que la gente no llega a fin de mes, nos preocupa un Presidente que avala la violencia en las escuelas...".

A continuación dejamos un repaso de las principales frases que dejó Rodríguez Larreta en su entrevista en Mitre:

- "Yo no digité a nadie, acá nadie impuso candidaturas, hay dos candidatos en la provincia de Buenos Aires, hay PASO en la Ciudad, en Santa fe, en un montón de provincias, la gente elegirá a sus candidatos en las urnas, cómo debe ser...".

- "Siempre iba a hacer campaña Mauricio Macri, no estuvo antes porque estuvo afuera"

- "Macri suma, ¿cómo va a restar? Vean el tema de las inundaciones, eso es gracias a un trabajo que empezó Mauricio..."

- "Macri es parte de la mesa de Juntos por el Cambio, participa como todos, está Patricia Bullrich, está Cornejo..."

- "No quiero hablar de campaña para el 2023, para eso falta una vida, hoy yo apoyo a Santilli en la provincia y a María Eugenia Vidal en la Ciudad, para mí ellos son los mejores candidatos para frenar iniciativas como la del Procurador, que luchan por la institucionalidad, es muy importante la presencialidad en el Congreso"

- "La política económica es responsabilidad del Gobierno Nacional, no se genera trabajo, se van las empresas, se van los chicos, hay que frenar eso y generar laburo, que no se está generando...".

- "Creo que tenemos muchas potencialidades, hay recursos naturales, tenemos capital humano, solo tenemos que gobernar bien y terminar con la grieta, necesitamos trabajar juntos, basta de acusaciones, estoy convencido de eso...".

- "La foto de Olivos obviamente hizo enojar a mucha gente, pero la gente mostrará cuanto impactó esa foto en las urnas, esa será la medida".

"Santilli es el mejor candidato en la provincia porque tiene experiencia de gestión, mejoró la seguridad en la ciudad de Buenos Aires"

- "Somos un equipo, acá hay PASO y no se elige a nadie a dedo..."

- "Yo a Gerardo Morales lo respeto mucho, dio una pelea muy valiente con Milagro Sala..." (Cuando le hablaron de las críticas del jujeño)

- "El mensaje de Alberto Fernández sobre la maestra de La Matanza es espantoso, cuando me lo contaron no lo podía creer..."

- "Nosotros defendemos la educación, siempre quisimos los chicos en el aula, a mí me dijeron cualquier disparate, y no hubo más contagios en la Ciudad con los chicos en el aula y en la Provincia se perdieron 6 meses de clases..."

- "En la Ciudad tal vez alguna maestra asi allá, algún caso aislado, tenemos 800 escuelas, pero como excepción, si fuera norma lo sabríamos"

- "Es increíble que el Presidente avale una situación como esta, en la Ciudad está previsto que se puedan denunciar casos como estos...".

- "No sé que le pasa al Presidente, dije siempre que hay que consensuar las políticas, si me llamaran por algún tema iría, pero no sé que le pasa al Presidente...".

- "La credibilidad del Presidente quedó muy dañada, al día de hoy siguen bajando, una pendiente de baja menor, hoy no hay razones para pensar en cambios. Veremos con la cepa nueva, no podemos predecir qué va a pasar..."

- "No sabemos cuando terminará la pandemia, eso es lo único que se puede decir..."

- "Las vacunas hasta que no estén todos vacunados, no son suficientes"

- "Aprovecho para felicitar a todos los que participaron en el operativo de vacunación, no tenemos vacunas guardadas en la Ciudad"

- "Somos el distrito que más rápido que vacuna"

- "Las dosis de vacunas vienen en frascos de 10, y se pueden sacar 11 o 12 dosis, por eso el número de vacunados a veces es mayor al número de vacunas".

- "En menores vacunamos a 7 u 8 mil con comorbilidades, tenemos para darles con Moderna las segundas dosis, se están anotando menos, aprovechamos para avisar que si hay chicos con comorbilidades que se anoten...".

- "Los chicos que se desconectaron de la escuela, el año pasado eran 6500, ya recuperamos a más de la mitad".

- "Los chicos que por distintas razones tienen, por algunos casos extremos, la obligación de que no pueden asistir a las escuelas, les damos clases virtuales".

- "Analicemos el tema de la rejas en la Plaza de Flores, en la semana estaré por ahí para verlo...".

