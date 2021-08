Larreta y Santilli nacionalizan su discurso y apelan al "voto campo" para ganar las PASO

Con un discurso nacionalizado y apelando al “voto campo” del Interior de la Provincia de Buenos Aires, el precandidato a diputado nacional de Juntos, Diego Santilli presentó ayer, junto a Horacio Rodríguez Larreta, su paquete de propuestas para el sector agropecuario.

La presentación se dio en la ciudad de Junín en el marco de fuertes críticas al Gobierno nacional, en especial al presidente Alberto Fernández por haber avalado a la docente separada de su cargo tras adoctrinar a sus alumnos en La Matanza a favor del kirchnerismo.

Con una inusual crítica al oficialismo, y tras las palabras del jefe de Estado, Larreta expresó: “La verdad que es increíble. Sinceramente, no me sale otra palabra. Queremos que los alumnos estén en el aula para aprender, no para que los adoctrinen o para que vayan a hacer político”.

Y agregó: “Nadie puede avalar este tipo de cosas, que no tiene nada que ver con lo que necesitan los chicos”. En ese marco, el jefe comunal recordó que en abril de este año el Gobierno porteño llevó a la Corte Suprema el conflicto por las clases presenciales, con fallo favorable semanas después, luego de que la Nación dispusiera unilateralmente el cierre de los colegios.

“Soy un defensor del debate, pero no se puede usar el aula para hacer política. Es muy grave que el Presidente piense eso. Nosotros queremos otro país”, apuntó l.arreta en la conferencia de prensa tras presentar el paquete de proyectos para la agroindustria junto al intendente local, Pablo Petrecca.

Las recorridas de la dupla Larreta-Santilli seguirán en los próximos días por el Interior. Dos de las ciudades elegidas serán las cabeceras de las secciones electorales y con un gran caudal de votos: Mar del Plata (la Quinta) y Bahía Blanca (la Sexta).

También está prevista otra recorrida del “colorado” por San Nicolás, la tierra de la familia Passaglia, Manuel (el intendente) y Santiago (precandidato a diputado provincial), los peronistas que optaron por quedarse con Santilli a pesar de las tentadoras ofertas que les llegaron desde el entorno de Facundo Manes para que den el paso.

Paralelamente, Santilli, quien hoy estará en Chivilcoy, adelantó las propuestas al sector agropecuario que llevará al Congreso: “Lo primero que tenemos que hacer es terminar con las trabas, los cepos y las medidas restrictivas. Propongo que el esquema de retenciones al agro vuelva a ser una potestad del Congreso Nacional y no del gobierno de turno”.

Y añadió: “Lo segundo que vamos a hacer es una ley para bajarle los impuestos y los costos laborales a las pymes agropecuarias. El 95% de los productores agropecuarios de la Provincia son Pymes que están asfixiadas. Me comprometo a cambiar esto para que dar trabajo sea más fácil y para que más trabajadores, en especial los jóvenes, puedan trabajar de manera formal”.

Por su parte, Larreta planteó la necesidad de acuerdos para el sector: “El campo responde a los estímulos positivos, se requieren reglas de juego claras, estabilidad en el tiempo y un acuerdo político en la Argentina”.