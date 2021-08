Larreta habló del cumpleaños de Carrió: "Nos quieren meter a todos en la misma bolsa"

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, habló este martes 24 de agosto sobre la polémica por el festejo de cumpleaños de Elisa Carrió con 70 invitados en Exaltación de la Cruz. Uno de los asistentes fue el propio Larreta, quien apuntó al Frente de Todos por compararlo con la fiesta en Olivos de Fabiola Yañez.

"Ellos quieren meter a todos en la misma bolsa, nos igualan entonces lo que hicieron ellos no tiene nada de malo. Una cosa es un evento afuera en diciembre donde ese mismo día se publicaron las fotos, nadie quiso ocultar nada", expresó el jefe de Gobierno porteño cuando le consultaron por su asistencia al evento de Carrió.

En diálogo con LN+, Larreta estuvo junto a su vicejefe de Gobierno y precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Diego Santilli, que se sumó a la polémica y afirmó: "No somos todos iguales, nosotros tuvimos un problema de un día, el día de la vacunación, ese día Rodríguez Larreta, Fernán Quiros, y yo pusimos la cara y pedimos disculpas. Nunca más pasó, cuando vos reconocés tus errores y pedís disculpas sinceras, se trata de eso".

Por otro lado, también opinaron sobre los cuestionamientos de varios epidemiólogos a que hay vacunas contra el Covid-19 que aún no se aplicaron. "En Ciudad tenemos casi el 99% de las vacunas que llegaron ya aplicadas, vacuna que entra, vacuna que se aplica", dijo Larreta, mientras que Santilli añadió: "En provincia no es igual, hay vecinas que me decían que aún no tienen la primera dosis. En PBA cuando hablan las autoridades sanitarias dicen que no pasa lo mismo de lo que se dice a lo que sucede".

Sobre la insistencia de su contrincante en la interna de Juntos, Facundo Manes, de realizar un debate, Santilli manifestó: "Desde que nacimos en la política debatimos, no hay debate en PBA desde 1987, yo firmé que voy a estar para debatir cuando los candidatos estén en la cancha. Somos precandidatos, tengo una agenda muy ocupada".

A su turno, Larreta comentó: "Yo debatí con Matías Lammens, con Martín Lousteau, con Mariano Recalde, con Gabriela Michetti, siempre debatimos, Diego va debatir cuando estén los candidatos".

En cuanto a la reaparición de Mauricio Macri en la campaña electoral, el jefe de Gobierno porteño manifestó: "No perjudica la campaña, está bien que Mauricio participe, estuvo con María Eugenia Vidal, estuvo con Diego, tengo entendido que va ir al interior de la provincia también. Es el dirigente más importante de Juntos por el Cambio":

"Vivimos en un país que está al revés, no sé si la palabra es 'República de Morondanga'", dijo Santilli.

ED