Horacio Rodríguez Larreta descartó "a priori" el pedido de juicio político a Alberto Fernández

El jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta rechazó este martes 17 de agosto el pedido de juicio político contra el presidente Alberto Fernández, impulsado por Juntos por el Cambio, a raíz del festejo de cumpleaños de Fabiola Yáñez en Olivos durante la cuarentena estricta de 2020.

El referente del PRO consideró que "hay que estudiarlo más" pero sostuvo que "a priori" la violación del aislamiento "no parecería" motivo suficiente para el desplazamiento del primer mandatario.

"Es un tema en todo caso del Congreso, yo no lo promoví, yo no hablé de juicio político. Creo que lo que hizo el presidente está mal, es un incumplimiento grave de su propio decreto, así de claro", dijo Horacio Rodríguez Larreta en diálogo con María O'Donnell en De acá en más (FM Urbana Play).

Mauricio Macri criticó a Alberto Fernández por las visitas a Olivos: "Esa foto nos da la sensación de que tocamos fondo"

El jefe de Gobierno porteño incluso apuntó a Alberto Fernández por culpar a Fabiola Yáñez por el festejo. "Está mal y me pareció mal que responsabilizara a su pareja en su primera declaración", agregó.

En cuanto al pedido de juicio político impulsado por Juntos por el Cambio, Larreta argumentó: “El juicio político es un tema del Congreso. Yo no lo promoví. Lo que hizo el presidente está mal y punto, es un incumplimiento grave. Incluso me pareció mal que cuando salió a aclarar el tema de alguna manera responsabilizó a su pareja, en su primera declaración”.

Horacio Rodríguez Larreta.

Sin embargo, al ser indagado por detalles técnicos, Rodríguez Larreta mostró prudencia. ¿Es una causal de juicio político la fiesta de Olivos? “A eso hay que estudiarlo más. A priori no parecería. También es cierto que hay que cumplir las normas. Es un tema para que los juristas lo estudien más en profundidad. A priori no me suena, pero las cosas no son lo que a mí me suena o no”, indicó.

Por último, el jefe comunal rechazó la comparación de sus vacaciones a principio de 2021. “En mi viaje a Brasil no hubo ningún incumplimiento. Volví y cumplí con la cuarentena. Estuve siete días en mi casa”, dijo.

Las declaraciones de Rodríguez Larreta ocurren apenas horas después de la última entrevista que brindó Mauricio Macri después de su gira europea. Si bien el expresidente no se refirió al pedido de juicio político a su sucesor, cuestionó en duros términos a Alberto Fernández por el festejo en Olivos. “Esa foto nos da la sensación de que tocamos fondo, tal vez el presidente tocó fondo del valor de la palabra, del valor de la palabra presidencial y esa foto termino de destruir toda autoridad moral del presidente”, reprochó Macri.

Todo lo que tenés que saber para aplicarte Moderna como segunda dosis en la Ciudad de Buenos Aires

Combinación de vacunas: la Ciudad de Buenos Aires colocó 200 mil segundas dosis

El jefe de gobierno porteño aseguró también que en la Ciudad de Buenos Aires ya se vacunó a prácticamente todas las personas que esperaban desde hace más de tres meses la segunda dosis de la vacuna contra el COVID 19. “Debemos haber colocado 160 mil vacunas Moderna como dosis dos”, informó Rodríguez Larreta.

“Quedaban 400 mil personas con sólo con una dosis de Sputnik V, de los cuáles la mitad (200 mil) tenían el plazo de tres meses vencido. Al día de hoy, prácticamente vacunamos a todos los que tenían el plazo vencido, y quedarán 200 mil personas más o menos, y estamos esperando que entren más vacunas provistas por el gobierno nacional”, dijo el referente de Juntos por el Cambio.

Rodríguez Larreta reconoció la preocupación por la posible circulación de variante delta, “pero al día de hoy los contagios han bajado mucho. Por eso retomamos actividades. Ahí la prioridad es la educación, que los chicos puedan estar en el aula la mayor parte del día”, señaló.

En ese marco, ofreció los resultados de los ensayos clínicos para la combinación de vacunas a otras provincias. “Dimos un paso muy grande”, insistió.

Creció un 33% la aplicación de segundas dosis gracias a la combinación de vacunas

Los chicos en Ciudad de Buenos Aires “ganaron días de clases”

Por último, el jefe de gobierno porteño marcó un contraste con la provincia de Buenos Aires en relación a la educación, y dijo que los alumnos de escuelas porteñas “ganaron meses”, mientras las autoridades educativas discutían sobre la conveniencia de recuperar la presencialidad en las escuelas.

Clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires.

“En marzo terminamos en la Corte Suprema, que nos avaló para mantener la presencialidad en las aulas. Todo este tiempo, los chicos en la Ciudad de Buenos Aires estuvieron con clases en las aulas, y muchas ciudades de la provincia de Buenos Aires no. Perdieron días. Y el resultado es que la curva de contagios de la ciudad es la misma que en la provincia”, señaló Rodríguez Larreta.

En ese sentido destacó que “se comprobó lo que nosotros decíamos. Si se cuidan, los chicos en las aulas no generan contagio. Mientras tanto, los alumnos en la ciudad ganaron todos estos meses”.

LC/FF