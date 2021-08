Mauricio Macri criticó a Alberto Fernández por las visitas a Olivos: "Esa foto nos da la sensación de que tocamos fondo"

Mauricio Macri hizo su primera aparición pública luego de sus vacaciones en Europa y se mostró muy crítico con el presidente, Alberto Fernández, luego del escándalo por las fotos del cumpleaños de Fabiola Yañez en la Quinta de Olivos.

Deuda con el FMI, compra de vacunas, elecciones legislativas y modelos de país, otros de los temas de los que habló el expresidente. "Cristina Fernández de Kirchner tomó mucha más deuda de la que yo tomé y ella recibió superávit y yo recibí un país que gastaba más que lo que tenía", sostuvo Mauricio Macri.

El líder del PRO volvió a la arena pública en una entrevista este lunes 16 de agosto, luego de que el mismo día, al mediodía, Alberto Fernández lo criticara duramente en un acto en La Matanza. “Nunca me van a tener que escuchar pedir disculpas porque me arrodillé frente al FMI y endeudé a la Argentina y a generaciones de Argentinos como otros hicieron”, fue uno de los dardos que lanzó el mandatario a su antecesor.

En diálogo con Joaquín Morales Solá en Desde el Llano (TN), el exjefe de Gobierno porteño contraatacó. “Esa foto nos da la sensación de que tocamos fondo, tal vez el presidente tocó fondo del valor de la palabra, del valor de la palabra presidencial y esa foto termino de destruir toda autoridad moral del presidente”, manifestó Macri respecto a la famosa foto en Olivos.

Incluso, el ex presidente habló sobre la "Marcha de las Piedras" que se llevó adelante el lunes a la Quinta de Olivos y a la Casa Rosada para conmemorar a los fallecidos por el COVID-19. “Fue un momento de volver a despedirse de los seres queridos, pero sobre todo de mucha indignación que comparto con todos los argentinos”, manifestó.

Macri luego continuó explotando el tema político-mediático del momento. “Tres días antes de que salga la primera foto, él dijo que no había ninguna reunión social en Olivos. Salió la primera foto y dijo que no era verdad y cuando sale la segunda no quedó más remedio y aún así no se le escuchó pedir perdón. Es muy grave”, manifestó sobre la escandalosa foto del cumpleaños de Fabiola Yañez.

Deuda: defensa de su gestión

Arriba del ring político luego de que tanto Alberto Fernández en La Matanza como Cristina Fernández de Kirchner en Lomas de Zamora lo mencionaran por la deuda que tomó en su gobierno con el FMI, Macri se defendió acusando a su predecesora en la presidencia.

“La primera mentira fundamental que baten es el crédito del FMI, que es el grupo de países importantes del mundo que ayuda a otros países y por eso presta a una tasa más baja que cualquier banco. Lo hace para ayudar a un país que cree que está haciendo las cosas bien y cree que hay que apoyarlo, y ese era el caso de Argentina. No este rejunte que es el Grupo de Puebla. Estábamos con los países que tienen tecnología que nos querían ayudar y los que tienen las vacunas buenas que este gobierno no quiso comprar”, se defendió el ex jefe de estado.

En ese marco, Macri afirmó que la actual vicepresidenta tomó más deuda que el gobierno de Cambiemos y entregó un país con déficit. “El kirchnerismo se pasa el día entero hablando de deuda y Cristina Fernández de Kirchner tomó mucha más deuda de la que yo tomé y ella recibió superávit y yo recibí un país que gastaba más que lo que tenía y para eso había que endeudarse hasta que pudiésemos bajar”, justificó.

Por último, agregó que CFK "recibió un país con un superávit de más del 4% y ella lo dejó con un déficit de más del 6%".

Encuesta bonaerense: el PJ pierde terreno en su bastión, con auge de Manes y Santilli

Elecciones y modelo de país

Consultado sobre su regreso y el rol que tomará en Juntos por el Cambio de cara a las primarias del 12 de septiembre, Macri se despegó del protagonismo y manifestó que su papel actual consiste en “contener a todos en la unidad”.

Fue el actual jefe político de la coalición opositora y alcalde porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien afirmó la semana pasada que quería sumar a Macri al tren electoral. "Quiero que Macri se sume a la campaña", había afirmado. Con su reaparición, el ex jefe de estado cerró filas y convalidó la estrategia.

Además, Macri sostuvo que tiene cierto temor por una “ruptura institucional del actual gobierno” y en esa línea, respondió una de las críticas que tanto Alberto Fernández como Axel Kicillof realizaron el lunes sobre el modelo de país que quiso implementar Cambiemos durante sus cuatro años de gobierno.

“Vemos que el kirchnerismo quiere un modelo de sometimiento como existe en Venezuela o Nicaragua, donde realmente no funciona la democracia, eso sucedió no solo por mérito de Chávez y Maduro, sino también porque la oposición se partió. Entonces es muy importante seguir consolidando esa unidad y sostener la esperanza de que esta batalla es posible”, expresó el ex presidente, reciclando nuevamente el parentesco entre el kirchnerismo y los gobiernos de Venezuela y Nicaragua.

Vacunas

Respecto al manejo sanitario del Gobierno Nacional, Macri manifestó que “es inexplicable no haber comprado las vacunas de Pfizer desde el comienzo". "¿Si las hubiesen comprado cuando pudieron, porque teníamos prioridad, cuantos argentinos estaría vivos y cuantos familiares no hubiesen estado en esa marcha?", se preguntó.

Además, el fundador del PRO se plegó al discurso de su coalición respecto al supuesto filtro ideológico del ejecutivo al momento de adquirir vacunas. "Es una estupidez ideológica. Las vidas no tienen valor, ¿fue para ahorrar como dijo el Jefe de Gabinete que tenemos?", arremetió.

