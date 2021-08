El Espía: Juliana Awada abre el álbum de sus vacaciones 2021 con Macri ausente de las fotos

Como si Instagram fuera un juego cuya resolución se da por pistas dosificadas, de a poco, se va armando el recorrido vacacional europeo del que Mauricio Macri regresó hace unos días. Como el quien maneja las pistas es la propia Juliana Awada, al rompecabezas le faltaran algunas piezas. A días del arribo a Ezeiza, que fue populoso solamente en el deseo imaginario de Hernán Lombardi, la dueña de la huerta más instagrameada de Zona Norte, comenzó a abrir su álbum de fotografías de vacaciones allende el Atlántico.

Tentada por el colorido de las frutas en un paseo por la isla de Capri.

Primero, una postal clásica de Positano con la inconfundible cúpula De la Iglesia Santa Maria de Assunta. Ese bucólico destino de la costa amalfitana que tanto le gustaba a Bernardo Neustadt –en su etapa de pareja con Claudia Cordero Biedma–, y también el que en 2013 Jorge Rial se comprometió con Loly Antoniale. Y luego la isla de Capri. En todas Juliana Awada está sola, o exhibiendo delicatessen gastronómicas, o una playita vista desde la montaña o ante las famosas rocas de Faraglioni. Para quienes desde el mismo espacio del ex mandatario fogonearon rumores de separación en las horas previas al cierre de listas de Juntos por el Cambio para así exhibir a un Macri tan solo que hasta se quedaba sin Awada, esas fotos hoy se pasan en mensajes de whatsapp para futuros usos.

Dos escenas en la costa amalfitana.

La pareja premium de Cambiemos ya había posado sonrientes uno junto al otro cuando se anunció la fecha de arribo a la Argentina. Ya en el país todo sigue como siempre, el contenido del Instagram armado para Awada tiene a Macri como invitado muy ocasional y en situaciones puntuales. Y la incógnita no es si situación marital, sino en qué barcos o barcos de banderas extranjeras pero de dueños argentinos, navegaron Macri-Awada en el recorrido por la costa amalfitana. En las épocas de Franco Macri, el anfitrión en los veranos europeos de invitados variopintos era el propio patriarca en embarcación a su cargo. Pero se sabe que su hijo mayor siempre fue sobrio a la hora de ser anfitrión.

Famosos en los 60 años de Barack Obama

Finalmente, Barack Obama festejó sus 60 años, con menos invitados de los 470 iniciales pero sí varios famosos. Entre ellos, Steven Spielberg, Tom Hanks y su mujer Rita Wilson, Bruce Springsteen, John Legend y Chrissy Teigen, Eddie Vedder, y Beyonce y Jay Z. Las críticas que hubieron en las 24 horas previas a la celebración propiamente dicha, hicieron que hubieran pocas fotos filtradas en redes sociales.

Vista de la carpa que instaló Obama en el jardín de su casa de verano. Allí celebró sus 60 años.

A la caza de una banca

Para no cometer errores orales “numéricos” que luego lo obliguen a borrar tuits para no quedar en off side, Carlos Kambourian se compró una pulsera cuenta kilómetros. Así cronometrará con números fiables los pasos dados en campaña como precandidato en la lista de Diego Santilli. Así no hará pronósticos con nulo basamento empírico, como cuando vaticinó en febrero de 2021 que en agosto no iba a haber vacunas y los hospitales explotados de pacientes con Covid. Al menos cuando tuitee que camino tantos kilómetros podrá corroborarlo con su accesorio techie. La intención de Kambourian es ser concejal de Malvinas Argentinas –pagos del polémico Jesús Cariglino, hoy candidato en la lista de Facundo Manes–, y a comienzo de semana su pulsera le marcó 100 kilómetros hechos.